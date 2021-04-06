人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

让你手机成瘾的不是App，而是缺乏意义的生活

祝 杰
2021年04月06日08:05 | 来源：科技日报
小字号
原标题：让你手机成瘾的不是App，而是缺乏意义的生活

　　如今，很多人无论何时，都要刷刷手机，不刷就觉得不安；可只要一刷上就停不下来，刷完又后悔什么也没干，但没过一会儿却又心痒难耐……如果你也是如此，那么很不幸地告诉你，你很可能已经“手机成瘾”了。

　　既然都上瘾了，那此人肯定非常喜欢玩手机吧，但事实可能并非如此。杜伦大学的研究人员伊森·尼克拉斯和瓦兹利·迈克尔近期发表的一篇论文则指出：那些天天刷手机的人，心底里可能并不喜欢这样。

　　这究竟是怎么一回事呢？

　　多巴胺的圈套：想要≠喜欢

　　在日常用语中，“想要”与“喜欢”有何区别呢？试想，当一个人说自己喜欢一幅画时，可能并不代表他想要买它，也许只是单纯在表达欣赏和赞美。但如果他说他想要这幅画，那他的意思就是想拥有这幅画，其中包含了占有之意。所以，想要强调的是占有，而喜欢更多是表达欣赏。

　　成瘾的一大特征，就是在成瘾者内心感受中，想要的程度很高，但喜欢的程度却较低，甚至几乎没有。那些沉迷于酒精和毒品的人，与其说他们真心喜欢这些东西，不如说他们的大脑已经对该类物质产生了依赖，这使他们常被“想要”的冲动所驱使。而伊森·尼克拉斯和瓦兹利·迈克尔则认为，可以用这一机制来解释手机成瘾现象。

　　当个体渴望达成某个目标（刷出新的短视频、刷到更有意思的推文）时，人体大脑中的“奖赏回路”就会被激活，刺激大脑释放出大量的多巴胺，以使人们处在兴奋且愉悦的状态。可这种愉悦感，并不等同于努力实现目标后的成就感。这也就解释了为何我们刷完手机后会倍感空虚——只体验到了兴奋感，并无成就感。

　　每当我们刷微博或抖音时，大脑中都会有一个期待：会不会出现新的消息或短视频，这就使奖赏回路被激活，刺激人体持续产生多巴胺，从而使我们变得兴奋，不停地把手机刷下去。可一旦把手机放下，兴奋感稍一减退，人就会变得不安。为了缓解焦虑，人们希望再次获得多巴胺，于是又点开手机……周而复始之下，这就使奖赏系统变得越发敏感，越来越容易被激活。从行为主义心理学角度来看，这样的行为使人陷入了“刺激—愉悦—愉悦强化—成瘾”的消极循环中。

　　现代人的精神困境

　　如今人们容易玩手机上瘾，这一方面是由于App设计者深谙营销心理学，毕竟只有让使用者“难以自拔”，才能获得更多商业利益；但另一方面，我们也要反思自己，为何我们宁可沉迷在这份虚幻的快感中，也不去做自己真正喜欢且有意义的事？

　　这就不得不提到“空心病”。这是一种由于价值观缺陷导致的心理障碍，其症状表现为：对生活十分迷茫，不知道自己想要什么，并伴有强烈的孤独感和无意义感。在传统社会中，人们的价值观相对稳定；但近年来随着社会发展速度加快，一些人的思想受到了一定的冲击，他们过去推崇的价值观受到了挑战。在信息化时代，借助短视频等社交平台，一些人的观点被放大，让我们的生活充斥着各种价值观，这就加剧了人们的价值选择困难。

　　存在主义心理学很早就关注到现代人的这种精神困境。精神医学专家欧文·亚隆曾说：“现代社会中，人类要完成的任务就是，在没有外在坐标指引的情况下，找到生命的方向。”不过，一个人若想要找到人生的方向、做有意义的事，那得先回答“什么才是有意义的事？”而在这个价值多元化的世界中，这本身就是一个难以回答的问题。所以，也许人们对手机的沉溺，也是这种精神困境的一种反映。

　　上瘾也可以很积极

　　现实主义疗法创始人威廉·格拉瑟认为，上瘾行为本质上是人们为了缓解无法找到爱与价值所带来的痛苦。上瘾者普遍在寻找人生价值的过程中遭受到了挫折，转而寻求一种廉价的替代品。

　　不过，威廉·格拉瑟也指出，上瘾并不都是消极的，也存在积极上瘾。想想那些每天练琴16个小时的钢琴家、能风雨无阻跑几十公里的跑者以及每天挥棒600次的棒球运动员。威廉·格拉瑟认为，光用意志力还不足以解释他们的这种坚持，更好的解释也许是：他们对每天进行的活动上瘾了，以至于如果停止这项活动，他们会感到痛苦；一旦恢复，痛苦会随之消失。

　　但与消极上瘾者不同，积极上瘾者并不为牺牲的时间而感到后悔，反而认为这种投入很有价值。他们不仅能从上瘾行为中获得精神力量，而且能借助这些力量帮助自己更好地完成想要做的事。

　　看到这里，你可能会问，那么我们怎样才能找到让自己积极上瘾的事呢？威廉·格拉瑟指出，形成积极上瘾需要时间，而且无论参加哪种活动，积极上瘾通常不会在6个月内形成，你必须坚定地持续很长一段时间。不过，坚持的结果也可能不尽人意，因为并非所有尝试潜在积极上瘾活动（如冥想、跑步等）的人都会形成积极上瘾。

　　换句话说，并不是你发现了什么事情有意义，然后才选择坚持，而是只有当你坚持做某事一段时间后，才可能发现其中蕴含的意义，进而找到人生的方向。（作者系国家三级心理咨询师）

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
100位院士专家合力！从产业基础入手破解“卡脖子”难题
　　人民网北京4月5日电 （赵竹青）据中国工程院消息，4月2日，国家产业基础专家委员会在京正式成立。该委员会由100位院士、专家组成，作为专业化、战略性决策参谋机构，将围绕产业基础高级化，为党中央国务院及相关政府主管部门的决策提供准确、前瞻、及时的咨询建议。…
业界：国企要把握数字化变革趋势 构建创新驱动发展新抓手
　　港珠澳大桥珠海口岸曾在2019年获得鲁班奖。受访者供图 人民网北京4月5日电 （黄盛）在内蒙古赤峰市的生态扶贫产业园农业暖棚里，在“塔林花”牛羊肉的前端养殖中，中化集团推广的MAP模式(现代农业平台)，推进了农业数字化，帮助农民“种出好品质，卖出好价钱”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部