刘 瑾

原标题：本轮新能源汽车下乡将更“接地气”

日前，工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家能源局四部门联合印发通知，于2021年3月至12月开展新一轮新能源汽车下乡活动。推动新能源汽车下乡，不仅可以稳定和扩大汽车消费，促进农村地区新能源汽车推广应用，助力全面推进乡村振兴，更可为实现碳达峰、碳中和目标提供支撑。

本轮新能源汽车下乡活动委托中国汽车工业协会组织实施，中国汽车工业协会副总工程师许海东接受经济日报记者专访时表示，受新能源汽车下乡等利好政策影响，2020年我国新能源汽车销量超预期完成目标。新一轮汽车下乡活动是为贯彻落实国务院常务会议部署，深入实施《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，也是去年活动的延续。活动在去年三部委参与的基础上，新增加了国家能源局，将有助于统筹相关企业，推动充电基础设施建设。

根据通知，新一轮新能源汽车下乡活动会在山西、吉林、河南、湖北、湖南等地选择三四线城市、县区举办一定场次的专场、巡回展示和企业推广活动，支持企业和电商、互联网平台合作举办网络购车活动。“今年活动规模继续扩大，覆盖面更广，涉及十余个省份，城市数量也明显增加。”许海东表示，活动向三四线城市拓展，更接地气，还增加了网络购车模式，从内容和形式上都更加多样化。

去年以来五菱宏光持续热销，给车企带来更大信心和更多启发。从工信部公布的企业及车型来看，今年参与新一轮新能源汽车下乡活动的汽车企业有18家，包括比亚迪、上汽通用五菱、长安汽车、吉利汽车、长城汽车和北京新能源汽车等，车型多是小型和微型车辆。

许海东表示，新能源汽车乡镇市场空间巨大，企业参与积极性很高，竞争会更激烈，消费者可选择的产品也会更多。同时，今年下乡活动门槛有所提高，有些销量不高的品牌没有列入名单。

明确目标市场后，显然有助于企业在设计产品投放策略时更有针对性。“去年下乡活动中，我们的车型得到了消费者认可，今年在车型选择上会更精准，也将进一步加大促销和推广力度，提升市场竞争力。”东风悦达起亚汽车公司有关负责人表示，今年该公司计划参与活动的车型价格在13.45万元至15.18万元区间，将根据相关部门要求，重点推广K3纯电和K3插电车型，重点是面向三四线城市的出租车和网约车市场。

截至2019年，我国保有9000万辆摩托车，2.5亿辆两轮电动车，600多万辆四轮低速电动车和2000多万辆三轮、四轮农用车，大部分在农村和三四线城市。这其中，很大一部分将升级为汽车。看好包括乡镇市场在内的中国新能源汽车市场发展，成为新能源汽车行业的共识。

许海东表示，新一轮新能源汽车下乡活动力争销量在去年基础上有较大幅度增长。此外，他呼吁各地出台更多刺激政策，企业开发更适合市场的产品，给消费者提供更多实惠。

(责编：赵超、吕骞)