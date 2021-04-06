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借机哄抬“国货”价格是自断门路

周自扬
2021年04月06日08:15 | 来源：新华社
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原标题：借机哄抬“国货”价格是自断门路

　　近日，在微博、朋友圈和以虎扑为代表的一些网络论坛上，出现了国产品牌球鞋涨价和缺货的消息。一些网民发现，李宁、安踏等国产品牌的有些“限量款”球鞋价格飙涨，其中某品牌一款球鞋的价格涨幅达31倍。

　　知名国产品牌的限量款球鞋在二手市场上存在一定溢价并不新鲜。然而，这一波价格上涨明显超出溢价范畴，远离价值规律。一件商品短短几天涨价数十倍，显然不是市场运行的正常现象。

　　近年来，国产品牌在科技研发和外观设计等方面都有了长足进步，的确有了迈向中高端市场的底气。加之当前一些洋品牌球鞋因其恶意“封杀”“新疆棉”行为受到中国市场冷落，消费者纷纷用脚投票支持国货，国产品牌遇到良好发展契机。然而，如果因为“炒鞋”导致球鞋爱好者买不到想要的球鞋，进而让国产品牌失去消费者的信任，无异于竭泽而渔，自断国产品牌升级之路。

　　值得注意的是，当前，少数互联网平台打着“真假鉴定”等旗号，在“炒鞋”问题上借机推波助澜，还有一些平台为“炒鞋”“囤鞋”的年轻消费者提供信贷支持，扮演不光彩的角色。

　　诚信经营童叟无欺始终是企业应当遵循的发展正道，借机偷奸耍滑坑蒙拐骗终究只会害人害己。对当前一些网络平台借机哄抬价格的行为，品牌方应当尽快动起来，维护品牌形象。监管部门也应积极作为加强监管和引导，维护市场秩序，为“国货”发展创造良好环境。

(责编：赵超、吕骞)

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