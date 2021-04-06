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小家电走红 圈粉年轻人

孙杰
2021年04月06日08:17 | 来源：北京日报
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原标题：小家电走红 圈粉年轻人

　　空气炸锅、早餐机、电动拖把、美容仪、加热饭盒……这些个头不大、个性十足的新兴小家电，在“Z世代”消费群体里掀起一股新风潮，令很多年轻人爱不释手。与大家电市场低迷疲软相比，小家电可谓一枝独秀，成为去年国内家电消费唯一正增长的大品类。

　　年轻消费者对生活品质提升的渴求，促使这一新兴消费崛起，去年疫情下的“宅”生活更让小家电需求集中爆发。但花样繁多、新品层出不穷的小家电，实用性和可靠性也屡被吐槽，想要稳住市场份额并不容易。

　　提升幸福感

　　小家电逆势热销

　　小煎锅里滴上几滴油，高温下滋滋作响，香味弥漫开来，打一个鸡蛋，两三分钟煎蛋出炉。既能煎煮，还能烹烤，自从入手一款早餐机，95后小梁对做饭似乎来了兴趣，每天花几分钟时间轻松搞定一顿早餐，幸福感满满。

　　“烤鸡翅、炸薯条，不用担心会炸过头，甚至还能烤红薯。”不用油炸就能做出又香又脆的美食，这是廖女士对空气炸锅最满意的一点，“对我们这些想减肥又想解馋的人来说，简直就是福音。”

　　“除螨仪吸尘完毕，心情大好！”一位网友在微博上说，有了这些花里胡哨的家电新玩意儿，解压又“治愈”。

　　格子三明治机、果汁机摇摇杯、电动拖把、美容仪、颈椎按摩仪……去年，受疫情和经济大环境影响，国内绝大多数家电品类卖不动，电饭煲、电磁炉、加湿器、榨汁机这些已显“传统”的生活小家电销量也在下滑，可零零碎碎的厨房烹饪、清洁、个人护理新兴小家电，却不同程度地热销，活跃了沉闷的家电市场，形成一个规模庞大的消费“蛋糕”。

　　中国电子信息产业发展研究院近日发布的《2020年中国家电市场报告》显示，生活家电是2020年最具话题、最吸引眼球的产品品类，也是零售额唯一正向增长的产品大类，市场零售总额达2137亿元，增幅为1.85%。

　　倚重网购

　　线上销售超7成

　　“随着90后，甚至00后迅速成为我国家电消费主力人群，个性化的生活小家电需求强劲。”相关报告认为，2020年，我国近60%的家电消费者年龄在35岁以下。这些消费人群是伴随互联网和电子产品长大的，也是主张智能化、个性化和精细化的“新消费人群”。他们更注重产品功能甚至“颜值”带来的满足感，更愿意尝试新事物。

　　比如空气炸锅、自清洗破壁机等，基本解放双手，符合“懒人经济”的需求。而面向“一人食”的小家电走俏，不仅能解决现实就餐需求，还能满足社交分享的欲望，在年轻群体中更加受宠。以煎烤机为例，去年零售额增幅达25.25%，破壁机零售额也超百亿元，较2019年增长13.2%。再如美发电器产品，也从单纯的“吹干头发”“单纯造型”转为“养发护发”。“她经济”盛行之下，去年美发电器产品零售额达58.5亿元，同比大增43%。

　　“疫情大环境让新兴小家电需求集中爆发。”家电行业专家刘步尘认为，免安装、单价低、品类多、颜值高，不少还贴上“健康”标签，这些都是小家电走红的原因。再加上网购和电商直播的推波助澜，很多年轻人忍不住对小家电出手。事实上，线上渠道对小家电走俏的确贡献很大。数据显示，2020年生活家电线上零售额占整体市场比重为70.9%。

　　花样繁多

　　品质与售后待考验

　　小家电只是一个较为笼统的说法，其种类非常繁杂，甚至难以明确界定。业内人士介绍，小家电仅按基本大类就能分出来几十种，细分起来更是恐怕有几百种。但要让小家电持续“圈粉”，吃稳市场份额的“蛋糕”，还得在品质和实用性上再提升。

　　“最近颈椎按摩仪广告狂轰滥炸，各路明星代言，忍不住买了一款，没想到按摩力度几乎感觉不到，实在太鸡肋了。”白领小倩说，看着新鲜但实用性很低的小家电还真不少，比如自动洗手机，只是会感应喷洗手液，还得去卫生间清水冲洗；号称能电加热的保温饭盒，清洗太麻烦，用了两回就放弃了。

　　家电行业分析师梁振鹏提醒，小家电要实现更大发展，需要解决产品质量、工艺、可靠性和售后服务等一系列问题。

　　相比于成熟、复杂的大家电，小家电行业进入门槛低，有人甚至把小家电企业形容为“螺丝刀工厂”，靠一把螺丝刀简单组装就能开始生产。“市场一火，就会出现大量企业转型生产小家电的情况。”刘步尘认为，由此带来的问题，不光是小家电品质的良莠不齐，甚至会引发价格战。历史上，小家电市场曾在2002年至2005年一度火爆，但此后陷入长达十余年的不温不火。

　　根据中国消费者协会今年2月发布的2020年全国消协组织受理投诉情况，家用电子电器类仍以9.61%的投诉占比高居第一，具体品类方面，新兴产品和网红家电扎堆的厨房电器、家用小电器成为“重灾区”。梁振鹏认为，小家电能否解决消费者售后服务无门、无处可修，甚至修不如换的“痛点”，仍将是一场考验。

(责编：赵超、吕骞)

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