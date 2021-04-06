刘凤茹

原标题：深市主板、中小板合并影响几何

深市合并主板与中小板于4月6日正式实施。据Wind数据统计，目前深市主板、中小板上市的企业数量共有1472家，对应总市值超23万亿元。深市主板、中小板合并对市场影响几何？多数人士在接受采访时表示，合并对投资者实际影响有限，却对我国资本市场建设具有重要的历史意义。

合并靴子正式落地

经证监会批准，深市合并主板与中小板于4月6日正式实施，这意味着未来深市将形成以主板、创业板为主体的市场格局。深市主板、中小板合并后，有哪些变化是市场关注的重点。据了解，深市主板、中小板此次合并遵从“两个统一、四个不变”的工作安排，即统一业务规则，统一运行监管模式，保持发行上市条件不变，投资者门槛不变，交易机制不变，证券代码及简称不变。

合并后，原中小板上市公司的证券类别变更为“主板A股”，证券代码和证券简称保持不变。在原中小板申请上市的企业已提交的发行申请文件的“中小板”字样视同为“主板”。证券代码区间，原中小板“002001-004999”证券代码区间由主板使用，主板A股代码区间调整为“000001-004999”，深交所2019年1月11日发布的《关于中小企业板启用“003000-004999”证券代码区间的通知》废止。

在两板合并业务规则整合过程中，深交所对交易规则、融资融券交易实施细则、高送转指引等7件规则进行了适应性修订，并废止《关于在部分保荐机构试行持续督导专员制度的通知》等2件通知，主要涉及删除中小板相关表述、统一高送转定义、调整相关交易指标计算基准指数、取消持续督导专员制度等。相关调整安排在4月6日两板合并实施时生效。

改革涉及1472股

深市主板、中小板为何要进行合并？开源证券指出，中小板设立的初衷是实现从深市主板到创业板的平稳过渡。由于其设立在深市主板内部，在主板制度框架下运行，因此与深市主板并无根本性差异，反而承接了深市主板的IPO融资功能以及服务部分大型企业的功能，因此深市主板和中小板的合并是水到渠成。

开源证券还谈到，注册制已在创业板顺利落地并获得了良好的市场反馈。总体而言，创业板已经具备成熟的企业融资和定价等服务功能，中小板作为过渡板块存在的意义逐渐淡化。江海证券表示，合并深交所主板与中小板是顺应市场发展规律的自然选择，也是构建简明清晰市场体系的内在要求。

那么此次深市主板、中小板合并涉及哪些股票？深交所官网显示，截至4月2日，深市主板共有468家上市公司，市值合计约9.82万亿元。中小板上市企业数量扩至1004家，总市值约为13.38万亿元。也就是说，深市主板与中小板合并之后，深市主板的企业数量共有1472家，总市值约23.2万亿元。

17只中小板股市值超千亿

随着深市主板、中小板两板的合并，中小板即将成为过去。在运行17年的时间里，中小板企业首发募资、企业市值情况如何受到关注。

据Wind数据统计，从首发募资额来看，上市的1004只中小板股累计实现IPO募资金额约6745.72亿元，其中有171只个股首发募资额超10亿元（含），科伦药业、海普瑞、国信证券、中国广核4股的首发募资额超50亿元，中国广核以125.74亿元的首发募资额创下中小板之最。在目前深市主板和中小板企业的首发募资排名中，中国广核同样位居第一。

虽说中小板定位于服务中小企业，但经过多年的发展，中小板也酝酿了一批行业龙头企业。据Wind数据统计，截至4月5日，1004只中小板股中，有272只个股的总市值破百亿元，包括恺英网络、煌上煌、比音勒芬、贵州百灵等个股。

北京商报记者经Wind数据统计发现，1004只中小板股中，有17只个股总市值突破千亿元，科大讯飞、分众传媒、立讯精密、洋河股份等个股在列。

Wind数据显示，截至4月5日，海康威视以5279.03亿元的总市值成为中小板的市值“一哥”。据了解，海康威视于2010年5月28日上市，海康威视是一家以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商。比亚迪、牧原股份分别以5031.89亿元、3981.13亿元的总市值分列中小板的第二、第三名。

另经Wind数据统计，对深市主板和中小板股票市值进行排名，市值前10的公司中，海康威视、比亚迪、牧原股份、顺丰控股4家公司均来自中小板。北京商报记者注意到，深市主板和中小板股票市值排名前10名的公司中，自上市以来股价均出现大幅上涨。自上市以来截至4月5日，海康威视、比亚迪、牧原股份、顺丰控股4股的股价区间涨幅分别为1351.07%、604.79%、3859.74%、795.78%。

相比之下，长城退成为中小板中表现最差的个股。2014年1月16日，长城影视（长城退前身）借壳江苏宏宝的方案获有条件通过。2015年6月16日长城影视股价一度站上31.46元/股的高点，彼时的市值达到165亿元。

然而，在业绩不佳、被立案调查等多重利空下，长城影视走下神坛。因连续20个交易日（2020年12月31日-2021年1月28日）的每日股票收盘价均低于1元，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.2.1条规定的股票终止上市情形。长城退股票自2021年3月22日起进入退市整理期。自进入退市整理期后，长城退股价持续下行。截至4月5日，长城退的每股股价仅剩下0.24元，总市值仅剩下1.26亿元，是目前中小板中总市值垫底的个股。

影响几何

深市主板、中小板合并后，对A股市场的影响几何也引起市场的热议。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林在接受北京商报记者采访时表示，根据合并的两个统一和四个不变总原则，两板合并并不会对市场造成影响。由于创业板已经成为中小企业IPO的主要方向，所以中小板和深市主板基本上规则是一致的，所以不会对市场产生影响。

前海开源首席经济学家杨德龙亦认为，两板块合并不会改变投资者门槛和交易机制，对投资者的交易方式和交易习惯不会产生直接影响，两板合并本身对两板股票的流动性和估值水平不会有什么影响。

深市主板与中小板合并是否为全面推进注册制改革铺路？有分析指出，深交所主板与中小板合并，是进一步推进资本市场的存量改革，并不意味着全市场注册制会很快实施。

德邦基金首席市场分析师吴煊则告诉北京商报记者，深市主板和中小板合并旨在恢复主板融资功能，对于拟上市企业的类型和创业板进行有效区分。与此同时，在主板与中小板合并的背后，应该也有为全面推行注册制改革铺路的政策意图。

“两板合并一定程度上也是为注册制扫清障碍，减少板块数量。”盘和林如是表示。

开源证券称，此次合并虽然对投资者实际影响有限，但却对我国资本市场建设具有重要的历史意义。合并后，深市主板的IPO功能将得以恢复，深市主板+创业板的竞争力有望明显强化。深市主板和中小板合并后，注册制的全面铺开仅剩沪深主板，这也将为后续全面实行股票发行注册制做提前准备。

(责编：赵超、吕骞)