石飞月 常蕾

原标题：老牌巨头纷纷陨落 不做手机做什么

在经历了找买家、谈出售等一系列努力后，4月5日上午，LG电子正式宣布关闭手机业务。历史总是惊人的相似，摩托罗拉、诺基亚等手机大佬们前仆后继……然而，错过了智能机，就是错过了这个时代。作为“80后”“90后”的共同记忆，尽管昔日荣光不再，但大佬们依然凭借深厚的“家底”在通信等领域里风生水起。

LG手机谢幕

“我们对所有可能性都敞开大门。”一年前，LG电子CEO权邦锡对手机业务出售充满了信心。

毕竟曾叱咤一时，难免不待价而沽。2020年，Google、Facebook、德国大众汽车等众多巨头排队谈接盘，但为何盘算却还是落了空？

出售没谈拢，无外乎价格高和货不好。在一众买家中，越南最大上市公司Vingroup的报价脱颖而出；而且Vingroup对于LG在越南与巴西的手机产线都颇有兴趣：去年底，Vingroup推出了首款智能手机。

看似双赢的买卖，但对于LG来说，这些并不够。韩国媒体报道称，“Vingroup出的价码太低，低到LG已经不愿意再进行下一轮谈判”。而LG“宁愿不出售越南与巴西的产线，拿来当作生产家电产品使用”。

至于那些巨头们，算盘则打得更精——它们表示，希望收购拥有LG专利的业务，而LG则不愿出售该类业务。

LG当然不愿出售专利业务。放眼望去，那些曾制霸手机行业的大佬们，如今花残红褪，有几家不是靠着收取专利费度日？专利就是科技企业的命根子。

更何况，LG手机虽连年亏损，但还有家电、数码等赚钱的业务，LG终究没到那份上。LG手机的亏损自2015年开始，在经历了23个季度的连续亏损后，截至目前，LG手机部门总亏损额近45亿美元。

亏损是一方面，买家们真正介意的是LG手机这块牌子的含金量。曾登顶全球三大手机制造商之一的LG电子，早已被后浪重重地拍在了沙滩上。截至今年，LG手机在全球市场的份额仅为1%左右。

“LG电子智能手机业务的市场份额太小是关键因素，买家们不太可能花高价购买这样一个品牌。”深度科技研究院院长张孝荣分析称。

但显然，LG并不愿意瓦全。LG表示，手机业务的收尾工作预计将在7月31日之前完成，同时将继续销售现有库存，但不再生产手机。目前LG手机业务部门的4000名员工将在下周转移到该公司的家电部门和电池部门。

由于三年前退出了中国市场，LG手机在中国已没有相关负责人。北京商报记者试着拨打了网上查到的LG手机技术服务中心的电话，但显示号码已是空号。

掉队的大佬们

如今的市场上，LG手机已难觅踪迹。手机们也都长得一个样：触屏、直板、侧按键。

回到00年代，小姐姐心水的LG冰淇淋翻盖手机、酷盖专用的诺基亚滑盖N95、大佬必备的摩托罗拉折叠手机……那是LG的时代，也是手机厂商百花齐放的时代。

“LG们”是如何走到了这一步？诺基亚前CEO约玛·奥利拉在手机业务卖给微软前的最后一场发布会上无奈地说了一句话：“我们并没有做错什么，但不知为什么，我们输了。”

事实上，这些年在手机市场溃败的大小品牌不在少数，除了LG电子，还有黑莓、诺基亚、锤子、HTC等。

与LG相比，诺基亚的过往更为辉煌。巅峰时期，诺基亚统治着全球一半以上的手机市场——每10个手机用户中就有8个使用诺基亚手机。甚至于，诺基亚以一己之力撑起了整个国家的发展。1998-2007年，芬兰经济增长的25%都来自诺基亚。

然而，错失智能机，舍安卓选塞班……在手机市场每一个决定性方向的分岔口，诺基亚都选错了。

2013年9月2日，诺基亚以73亿美元的价格将手机业务贱卖给了微软，仅为其当初最高市值的1/16。此时的诺基亚，股价不到2欧元，市值缩水超过90%，市场份额下降到了4%，投资者纷纷将之称为垃圾股。

一代手机霸主从此落幕。然而历史的轮回总是不停上演，诺基亚前辈摩托罗拉的故事也并没有什么不同。

1973年，摩托罗拉率先研发出了世界首款手提电话，也就是俗称“大哥大”的手机。此后，各种款式、型号的摩托罗拉手机接连问世。2009年以后，也就是在诺基亚等品牌崛起的同时，摩托罗拉开始逐渐掉队。躺在功劳薄上吃了两年的“老本”后，2011年8月15日，摩托罗拉移动以125亿美元的价格被谷歌收购。2014年1月，联想集团又以29亿美元从谷歌手中收购了摩托罗拉的手机业务。

造成这种情况的原因，产业观察人士许意强指出，主要是受制于技术的更新迭代过快、竞争门槛过高，大量企业一时跟不上，就会陷入步步落后的境地之中。“可以说，早在三四年前，手机产业就已经进入了寡头化主导下的巨头竞争通道之中，大量中小企业以及多元化布局的企业，在缺乏足够的投入、快速的跟进之后，陷入了生存的泥潭之中。”

专利续命

当手机不再专注于通话，曾经那个追求手机摔不坏、碾不烂、砸不碎的时代已成为过往历史。

“手机这些年一直都不是LG电子的重心，其一直在专注以OLED显示为核心，通过垂直一体化的产业链布局，在电视电子、家用电器等领域持续深耕。同时，也希望推动智能全屋的布局，推动电子电器业务的发展。”许意强指出。但是，整体来看LG在中国市场的进展并不顺畅，其在中国的家电产业早在十多年前基本上就已经退出了主流市场的争夺，转而以原装进口这张牌，展开对高端细分市场的拓展。这应该是LG思考多年的结果，那就是集中优势资源在细分市场和品类展开布局。

关于未来的规划，LG电子在4月5日发布的声明中表示，停止手机业务这一决定将“使公司的资源集中在增长的领域，例如电动汽车部件、联网设备、智能家居、机器人技术、人工智能和to B解决方案的服务与平台”。

也许大佬们的手机产品不再被这个时代所青睐，但它们作为曾经的科技巨头，依然掌握着命脉般的专利与技术。

直到现在，苹果、三星等手机厂商每年还要为此支付一笔不菲的专利费。以2017年为例，苹果公司曾向诺基亚支付了高达20亿美元的专利费。截至目前，诺基亚以占有5G技术领域约10.5%的专利申请量稳居世界第二。

但不可否认的是，跌落神坛的诺基亚终究是回不去了。2020年，诺基亚相继裁掉了6000名员工，并宣布要在未来两年内裁员5000至1万人，以降低成本，加大5G等领域的研发投入。北京商报记者联系诺基亚进行采访，截至发稿未收到回复。

前辈摩托罗拉也曾在向苹果索取专利授权费用时表示：“苹果必须将收入的2.25%做为摩托罗拉的专利授权费。”

公开资料显示，目前摩托罗拉主营业务包括对讲系统、公共安全网络、视频分析软件等。尽管已退出手机界，但摩托罗拉在专网界依然地位超然。

对于志不在手机的LG来说，北京邮电大学经济管理学院兼职教授葛颀指出，卖掉手机业务并不是问题。实际上，LG的增长点一直在于家用电器。2020年四季度家电业务为LG赚了49.4亿美元，同比增长20%。

而在此前退出中国时，LG将位于朝阳区建国门外大街的中国总部大楼LG双子座大厦出售给了新加坡政府投资公司的全资子公司，售价约合人民币80.46亿元。而这笔生意，更是帮LG净赚了近50亿元。

(责编：赵超、吕骞)