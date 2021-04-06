董亮 马换换

原标题：发行速度迅猛 创业板注册制新股逼近百只

自创业板注册制以来，新股发行速度迅猛。经Wind统计，截至4月5日，创业板注册制新股已达97只，逼近百只，历时不足8个月，而科创板集齐百家企业用时逾9个月。在上述97股中，金龙鱼（300999）市值位列第一，达4489亿元；其次为爱美客，总市值约为1013亿元；总市值超百亿元的还有稳健医疗、贝泰妮等8股。另外，在上述97股中已有部分个股对外披露了2020年年报，其中国安达等4股净利降逾一成。

新创业板个股达97只

自2020年8月24日首批创业板注册制企业上市以来，目前该队伍已扩容至97股。

经Wind统计，截至4月5日，创业板注册制下已有97股先后登陆A股资本市场，其中在2020年8月24日-12月31日期间上市的有美畅股份、铜牛信息、山科智能、亿田智能等63股，在2021年1月1日-4月5日登陆A股的有通业科技、英力股份、奥雅设计等34股，其中1-4月（截至4月5日）分别有13股、10股、10股、1股上市。

东方财富数据显示，中金辐照、中洲特材、共同药业、恒帅股份、华绿生物、晓鸣股份等多只创业板个股均在3月底完成了申购工作，公司上市日临近，这也意味着创业板注册制下上市企业数量即将破百。

对比科创板扩容速度，创业板速度更快。经Wind统计，从2019年7月22日首批上市企业登陆科创板计算，在2020年4月29日该板块企业数量达100家，用时超9个月。独立经济学家王赤坤对北京商报记者表示，自创业板注册制以来，新股发行安排密集，按照目前的节奏来看，创业板发行仍会以较快速度保持。

另外，根据新股发行安排，4月6日-9日创业板市场共有万辰生物、立高食品、达瑞电子、深圳瑞捷、祥源新材5股将启动申购，其中达瑞电子、深圳瑞捷系两只大“肉”签。

具体来看，达瑞电子发行价达168元/股，顶格申购需配市值13万元，粗略计算，若公司上市首日涨幅达100%，中一签投资者可赚8.4万元。经统计，创业板市场目前发行价最高的是锋尚文化，达138元/股，达瑞电子上市后也将成为创业板市场第一高价股。

深圳瑞捷的发行价则为89.66元/股，顶格申购需配市值11万元，若公司上市后涨幅达100%，中一签投资者可赚4.48万元。

10股总市值过百亿元

创业板注册制下的97股中，金龙鱼、爱美客等10股总市值过百亿元。

经统计，金龙鱼总市值目前位列第一，截至4月2日收盘，公司总市值高达4489.08亿元。在整个创业板市场中，金龙鱼总市值排名第二，仅次于宁德时代7743.17亿元的总市值。纵观整个A股市场，金龙鱼的总市值则排名第24位。

其次为爱美客，其总市值达1012.56亿元。97股中也仅有金龙鱼、爱美客两股总市值在千亿元以上。资料显示，爱美客于2020年9月28日登陆A股市场，公司是国内生物医用软组织修复材料领域的创新型企业，被称为A股的玻尿酸龙头，目前主要产品为Ⅲ类医疗器械系列注射用透明质酸钠产品、面部埋植线产品、衍生的品牌矩阵“伴侣型”化妆品。

值得一提的是，在今年2月爱美客拟10转8派35元的亮眼送转方案披露后，公司曾一度成为创业板市场首只千元股。

除了金龙鱼、爱美客之外，贝泰妮、安克创新、稳健医疗、中伟股份、康泰医学、美畅股份、火星人、瑞丰新材8股总市值也在百亿元以上，分别为747.7亿元、638.42亿元、599.22亿元、463.35亿元、307.94亿元、225.13亿元、209.71亿元、121.38亿元。

在上述10股中，仅贝泰妮在今年上市，其余9股均在2020年8月24日-12月31日期间上市。

从股价来看，截至4月2日，创业板注册制个股中，爱美客、贝泰妮、安克创新、稳健医疗、锋尚文化、恒宇信通6股股价过百，其中爱美客、锋尚文化2股发行价就超百元，贝泰妮、恒宇信通上市时间均较短，其中恒宇信通在4月2日才刚刚上市，公司上市首日收涨108%，股价报128.38元/股。

4股去年净利降逾一成

在上述97股中，已有27股对外披露了公司2020年年报或业绩快报，其中国安达、蓝盾光电、华业香料、英力股份4股净利降逾一成。

具体来看，在披露2020年业绩的27股中，金春股份、回盛生物、震裕科技、海晨股份、嘉亨家化等19股2020年净利处于同比上涨状态，其中金春股份、回盛生物2股净利增幅超100%，两家公司报告期内实现归属净利润分别约为2.76亿元、1.5亿元，分别同比增长212.35%、118.36%。

此外，锋尚文化、博俊科技、维康药业3股2020年净利增幅在10%以下，剩余14股净利增幅在10%-100%之间。

相比之下，国安达、蓝盾光电、奥雅设计、德固特等8股2020年净利均处于下滑状态，国安达、蓝盾光电、华业香料、英力股份4股净利下滑逾一成，剩余通业科技、德固特、深水海纳、奥雅设计4股净利下滑幅度均不超10%。

截至目前，国安达净利下滑幅度最大。资料显示，国安达2020年10月29日登陆创业板，公司是国内交通运输、电力电网行业自动灭火系统的主要供应商之一，2020年公司实现营业收入约为2.76亿元，同比下降0.57%；对应实现归属净利润约为6212.08万元，同比下降16.69%。针对相关问题，北京商报记者致电国安达董秘办公室进行采访，不过对方电话未有人接听。

蓝盾光电、华业香料、英力股份则分别在2020年8月24日、9月16日、2021年3月26日登陆A股市场，公司2020年实现归属净利润分别约为1.3亿元、4022万元、9954万元，分别同比下降14.9%、12.12%、10.21%。

资深投融资专家许小恒在接受记者采访时表示，受疫情影响，不少企业2020年业绩出现小幅下滑，这无可厚非，投资者应重点关注导致企业业绩下滑的原因。

(责编：赵超、吕骞)