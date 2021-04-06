岳品瑜 刘四红

原标题：牌照缩量、违规频频 中小支付机构如何负重前行

2021年第三方支付行业仍在负重前行。4月5日，北京商报记者根据央行官网披露的数据进行了不完全统计，截至目前，央行共注销39张支付牌照，批复的支付牌照仅剩232张。相较于牌照数量的缩减，支付机构收到的罚单却仍高企，今年以来，央行披露了至少14份罚单，罚没金额达8683万元。

在业内人士看来，当前，监管对机构违规行为的处罚力度加大，部分中小支付机构生存空间受到挤压，牌照价值下降。未来，支付业务可与场景不断结合，与生态形成协同，此外，还可从支付拓展到细分服务，开展多元化业务。

39张牌照被注销

第三方支付牌照仍在持续缩量。4月1日，央行官网披露了2021年以来注销的首张支付牌照——山西金虎信息服务有限公司（以下简称“山西金虎”），这也是央行披露的第39家被注销支付牌照的公司。

信息显示，山西金虎于2013年7月获得央行颁发的支付牌照，业务类型为预付卡发行与受理，覆盖范围为山西省。2018年7月，山西金虎完成第一次续展，牌照有效期至2023年7月。不过，2021年2月26日，山西金虎主动申请注销支付牌照。

对业内来说，支付机构主动注销支付牌照并不足为奇。事实上，在央行最新公示的已注销许可机构中，预付卡发行与受理业务牌照成为“销牌”大户。当前，随着移动支付的便利化，预付卡的支付体验失去优势，业内多数认为，没有业务生态作为支撑的预付卡业务价值明显下降。

注销牌照其实是近年来中小支付机构艰难生存的一个缩影。北京商报记者注意到，除了预付卡发行与受理业务牌照被“弃”外，也有6张银行卡收单牌照、5张互联网支付牌照被注销。其中，有支付机构因出现存在大量挪用客户备付金、伪造财务账册和业务报表等严重违规行为，扰乱支付服务市场秩序被央行依法注销；也有支付机构因多次违反非金融机构支付、银行卡收单业务等相关管理规定，牌照未获得央行批复续展。

“前些年，支付行业的快速发展也带来了乱象频生，从2015年开始，央行严控了支付机构的市场准入，出台了备付金、分类监管等办法。鼓励现有机构兼并重组、持续发展健全市场退出机制。”零壹研究院院长于百程指出，2016年之后，央行暂停新支付牌照的核发工作。在牌照续展方面，比如存续期未实质开展过支付业务、长期连续停止开展支付业务、存在较大风险隐患等机构，不符合续展条件不予续展，因此支付牌照数量持续下降。

针对牌照缩量，金融行业资深分析师王蓬博则指出了三方面原因，一是行业经过前期洗牌，市场已经比较稳定，在主要业务场景已被覆盖的情况下，业务布局较慢的机构将被逐渐出清；二是在互金整治大背景下，部分支付机构盈利缩水较大，因新增量支柱行业又未出现，所以支付机构业务受到较大冲击；第三则是线下收单公司面临聚合支付等新兴机构的激烈竞争。王蓬博认为，目前支付行业整体利润率偏低，后续牌照应该会保持缩量。

金融科技专家苏筱芮表示，支付牌照持续缩量是大势所趋，一方面伴随着监管政策的收紧，一批合规性存在缺陷的机构被淘汰出局；另一方面，随着第三方支付市场的马太效应加剧，一些前景渺茫、经营困难的机构主动选择放弃业务而退出市场，预计后续缩量仍将持续。

不过，2021年1月，央行发布了《非银行支付机构条例（征求意见稿）》，条例中明确了新设机构的条款，在业内人士看来，待条例实施后，支付牌照的审批有望重新开闸，不过总体看，支付领域的市场准入和管理将会加强。

14张罚单压顶

根据央行披露，截至目前，央行批复的支付牌照仍剩下232张。不过，在经营承压、监管趋严的生存环境下，在营支付机构可谓是“负重前行”。

自2021年开年以来，央行公布的支付机构罚单数量已达14张，包括1张千万元级巨额罚单以及3张百万元级罚单，罚没金额共计8683万元。其中，国通星驿因存在与身份不明的客户进行交易、条码支付业务风控制度不健全、未按规定开展收单交易风险监测、未按规定存放客户备付金等12项违法违规行为，被央行合计罚没6971万余元。

除了罚单金额高，“双罚”趋势也愈加明显。北京商报记者注意到，14张罚单中，有8张涉及到责任员工处罚，大部分涉及到未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料等反洗钱不力行为。

北京商报记者从多方了解到，支付机构被罚不止，符合市场预期。在业内看来，目前支付业务红线主要涉及反洗钱和收单业务管理规定，包括套码、二清和套现等是最常见的问题。

马太效应下，支付机构在合规路上任重道远。在苏筱芮看来，机构首先应从制度方面进行规范，例如针对风险较高的交易制定专门的风险管理制度，加强合作方管理；此外还需要优化合规管理架构，引入合规领域的专门人才，深入学习和研究最新合规要求；应根据制度细化落实各项措施，例如建立支付交易风险监测系统，建立特约商户信息管理系统，借助科技手段将合规工作抓实抓细；最后，应警惕各项红线，机构不得挪用结算资金，如发现可疑交易和涉及洗钱、欺诈等风险事件的，需立即采取措施；发现涉嫌违法犯罪的，应及时向公安机关报案。

寻找“大树”

中小机构被洗牌出局的另一面，是不少支付机构也在伺机突围。有分析人士称，寻求强力股东并购不失为一条好的出路。

继拼多多、携程、字节跳动等多家互联网巨头收购支付牌照后，3月底，又一支付公司讯联智付发生股权变更，华为收购讯联智付100%股权，也就是说，华为通过收购的方式获得了支付牌照。

“支付业务对于生态型互联网巨头来说非常重要，基于支付的高频和金融属性，其商业价值、数据价值和用户价值都非常高，已经成为各家头部互联网公司的标配。”在于百程看来，支付牌照的价值并不只是支付业务本身，而是构建互联网业务生态的重要基础设施，例如抖音、快手、华为等都在近一两年时间内积极布局支付。

这一现象并非孤例。2月，信联支付变更注册资本，并发生了股东、主要人员等系列工商变更。在股东层面，信联支付由山东高速集团全资控股变更为持股90%，同时新增万集科技股份、金溢科技股份等6家企业。

针对中小支付后续发展，于百程进一步补充，目前，监管趋严以及对违规的处罚力度加大，部分中小支付机构生存空间受到挤压，牌照价值下降。因此，支付业务的未来，一方面是与场景不断结合，与生态形成协同；另一方面是从支付拓展到细分服务，比如商户数字化综合服务等。

王蓬博则建议，“机构后续可在合规的基础之上拓展多元化业务。从产业链角度来看，应该更多地做一些基础的商业打磨，比如线下商户积累，从相关行业的SaaS软件供应商入手更简单”。

(责编：赵超、吕骞)