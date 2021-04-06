人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

牌照缩量、违规频频 中小支付机构如何负重前行

岳品瑜 刘四红
2021年04月06日08:23 | 来源：北京商报
小字号
原标题：牌照缩量、违规频频 中小支付机构如何负重前行

　　2021年第三方支付行业仍在负重前行。4月5日，北京商报记者根据央行官网披露的数据进行了不完全统计，截至目前，央行共注销39张支付牌照，批复的支付牌照仅剩232张。相较于牌照数量的缩减，支付机构收到的罚单却仍高企，今年以来，央行披露了至少14份罚单，罚没金额达8683万元。

　　在业内人士看来，当前，监管对机构违规行为的处罚力度加大，部分中小支付机构生存空间受到挤压，牌照价值下降。未来，支付业务可与场景不断结合，与生态形成协同，此外，还可从支付拓展到细分服务，开展多元化业务。

　　39张牌照被注销

　　第三方支付牌照仍在持续缩量。4月1日，央行官网披露了2021年以来注销的首张支付牌照——山西金虎信息服务有限公司（以下简称“山西金虎”），这也是央行披露的第39家被注销支付牌照的公司。

　　信息显示，山西金虎于2013年7月获得央行颁发的支付牌照，业务类型为预付卡发行与受理，覆盖范围为山西省。2018年7月，山西金虎完成第一次续展，牌照有效期至2023年7月。不过，2021年2月26日，山西金虎主动申请注销支付牌照。

　　对业内来说，支付机构主动注销支付牌照并不足为奇。事实上，在央行最新公示的已注销许可机构中，预付卡发行与受理业务牌照成为“销牌”大户。当前，随着移动支付的便利化，预付卡的支付体验失去优势，业内多数认为，没有业务生态作为支撑的预付卡业务价值明显下降。

　　注销牌照其实是近年来中小支付机构艰难生存的一个缩影。北京商报记者注意到，除了预付卡发行与受理业务牌照被“弃”外，也有6张银行卡收单牌照、5张互联网支付牌照被注销。其中，有支付机构因出现存在大量挪用客户备付金、伪造财务账册和业务报表等严重违规行为，扰乱支付服务市场秩序被央行依法注销；也有支付机构因多次违反非金融机构支付、银行卡收单业务等相关管理规定，牌照未获得央行批复续展。

　　“前些年，支付行业的快速发展也带来了乱象频生，从2015年开始，央行严控了支付机构的市场准入，出台了备付金、分类监管等办法。鼓励现有机构兼并重组、持续发展健全市场退出机制。”零壹研究院院长于百程指出，2016年之后，央行暂停新支付牌照的核发工作。在牌照续展方面，比如存续期未实质开展过支付业务、长期连续停止开展支付业务、存在较大风险隐患等机构，不符合续展条件不予续展，因此支付牌照数量持续下降。

　　针对牌照缩量，金融行业资深分析师王蓬博则指出了三方面原因，一是行业经过前期洗牌，市场已经比较稳定，在主要业务场景已被覆盖的情况下，业务布局较慢的机构将被逐渐出清；二是在互金整治大背景下，部分支付机构盈利缩水较大，因新增量支柱行业又未出现，所以支付机构业务受到较大冲击；第三则是线下收单公司面临聚合支付等新兴机构的激烈竞争。王蓬博认为，目前支付行业整体利润率偏低，后续牌照应该会保持缩量。

　　金融科技专家苏筱芮表示，支付牌照持续缩量是大势所趋，一方面伴随着监管政策的收紧，一批合规性存在缺陷的机构被淘汰出局；另一方面，随着第三方支付市场的马太效应加剧，一些前景渺茫、经营困难的机构主动选择放弃业务而退出市场，预计后续缩量仍将持续。

　　不过，2021年1月，央行发布了《非银行支付机构条例（征求意见稿）》，条例中明确了新设机构的条款，在业内人士看来，待条例实施后，支付牌照的审批有望重新开闸，不过总体看，支付领域的市场准入和管理将会加强。

　　14张罚单压顶

　　根据央行披露，截至目前，央行批复的支付牌照仍剩下232张。不过，在经营承压、监管趋严的生存环境下，在营支付机构可谓是“负重前行”。

　　自2021年开年以来，央行公布的支付机构罚单数量已达14张，包括1张千万元级巨额罚单以及3张百万元级罚单，罚没金额共计8683万元。其中，国通星驿因存在与身份不明的客户进行交易、条码支付业务风控制度不健全、未按规定开展收单交易风险监测、未按规定存放客户备付金等12项违法违规行为，被央行合计罚没6971万余元。

　　除了罚单金额高，“双罚”趋势也愈加明显。北京商报记者注意到，14张罚单中，有8张涉及到责任员工处罚，大部分涉及到未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料等反洗钱不力行为。

　　北京商报记者从多方了解到，支付机构被罚不止，符合市场预期。在业内看来，目前支付业务红线主要涉及反洗钱和收单业务管理规定，包括套码、二清和套现等是最常见的问题。

　　马太效应下，支付机构在合规路上任重道远。在苏筱芮看来，机构首先应从制度方面进行规范，例如针对风险较高的交易制定专门的风险管理制度，加强合作方管理；此外还需要优化合规管理架构，引入合规领域的专门人才，深入学习和研究最新合规要求；应根据制度细化落实各项措施，例如建立支付交易风险监测系统，建立特约商户信息管理系统，借助科技手段将合规工作抓实抓细；最后，应警惕各项红线，机构不得挪用结算资金，如发现可疑交易和涉及洗钱、欺诈等风险事件的，需立即采取措施；发现涉嫌违法犯罪的，应及时向公安机关报案。

　　寻找“大树”

　　中小机构被洗牌出局的另一面，是不少支付机构也在伺机突围。有分析人士称，寻求强力股东并购不失为一条好的出路。

　　继拼多多、携程、字节跳动等多家互联网巨头收购支付牌照后，3月底，又一支付公司讯联智付发生股权变更，华为收购讯联智付100%股权，也就是说，华为通过收购的方式获得了支付牌照。

　　“支付业务对于生态型互联网巨头来说非常重要，基于支付的高频和金融属性，其商业价值、数据价值和用户价值都非常高，已经成为各家头部互联网公司的标配。”在于百程看来，支付牌照的价值并不只是支付业务本身，而是构建互联网业务生态的重要基础设施，例如抖音、快手、华为等都在近一两年时间内积极布局支付。

　　这一现象并非孤例。2月，信联支付变更注册资本，并发生了股东、主要人员等系列工商变更。在股东层面，信联支付由山东高速集团全资控股变更为持股90%，同时新增万集科技股份、金溢科技股份等6家企业。

　　针对中小支付后续发展，于百程进一步补充，目前，监管趋严以及对违规的处罚力度加大，部分中小支付机构生存空间受到挤压，牌照价值下降。因此，支付业务的未来，一方面是与场景不断结合，与生态形成协同；另一方面是从支付拓展到细分服务，比如商户数字化综合服务等。

　　王蓬博则建议，“机构后续可在合规的基础之上拓展多元化业务。从产业链角度来看，应该更多地做一些基础的商业打磨，比如线下商户积累，从相关行业的SaaS软件供应商入手更简单”。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
100位院士专家合力！从产业基础入手破解“卡脖子”难题
　　人民网北京4月5日电 （赵竹青）据中国工程院消息，4月2日，国家产业基础专家委员会在京正式成立。该委员会由100位院士、专家组成，作为专业化、战略性决策参谋机构，将围绕产业基础高级化，为党中央国务院及相关政府主管部门的决策提供准确、前瞻、及时的咨询建议。…
业界：国企要把握数字化变革趋势 构建创新驱动发展新抓手
　　港珠澳大桥珠海口岸曾在2019年获得鲁班奖。受访者供图 人民网北京4月5日电 （黄盛）在内蒙古赤峰市的生态扶贫产业园农业暖棚里，在“塔林花”牛羊肉的前端养殖中，中化集团推广的MAP模式(现代农业平台)，推进了农业数字化，帮助农民“种出好品质，卖出好价钱”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部