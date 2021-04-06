张鑫

原标题：椰树低俗广告“不见” ST椰岛无辜“躺枪”

日前，海南椰树集团在网络上曝光了一则招生广告，因广告内容涉嫌低俗浮夸，引发广泛争议，随后该公司被海南相关市场监管部门立案调查。4月5日，北京青年报记者注意到，椰树集团官微上涉事微博已无法显示。此事让名称近似的ST椰岛“躺枪”，并于同日晚间发布澄清公告。

椰树涉事微博已不显示

这一“乌龙”源自于3月25日椰树集团的招聘广告。椰树集团通过微博发布信息：椰树集团培养正副经理学校再招生，入学就有车、有房、有高薪，肯定有美女帅哥追。

上述广告内容引发了巨大的社会争议，海南省市场监管局迅速对椰树集团相关负责人进行行政约谈。

海南省市场监管局表示，椰树集团发布的上述广告内容违反了《广告法》的相关规定，造成了不良的社会影响，海南省市场监管局已于近日依法对椰树集团发布涉嫌违法广告的行为进行立案调查。

即使如此，椰树集团继续置顶上述招聘广告。随后，对于此事多家媒体纷纷发表评论：人民日报评论批椰树集团把低俗广告当作“宣传风格”，实在匪夷所思。央视网对椰树集团的版面设计进行了批评，称版面上大红大黄的加黑字体，跟某些非法网站的设计如出一辙，这与《广告法》中规定的“健康表现形式”不符合。新华网明确表示，不管做人还是做企业，都要三观正。多花心思用在产品上面，不要让广告营销无底线，否则企业的口碑就会直线下降。

让网友大跌眼镜的是，在涉嫌违法广告被立案调查后，椰树集团4月2日在官微和官网发布“椰树员工和网民五个担心，招聘信息被查全国炒作，将再次濒临破产”文章，署名为“椰树集团6000多员工”。文章称，“有车、有房、有高薪，肯定有美女帅哥追”这句话并没有明确违反现行法律法规。一些网友对椰树这一表态表示反感。

4月5日，北京青年报记者注意到，目前椰树集团官微已经找不到上述招聘广告和文章，由于微博数量未变，上述微博疑似被设置为“不公开”。

ST椰岛澄清违法广告事件

ST椰岛公司发布公告称，近日公司关注到有媒体发布题为《ST椰岛涉嫌违反广告法被立案调查 擦边球老手被点名 业绩前景不乐观》的文章。公司第一时间关注到上述报道并立即展开了认真核实，为了避免对投资者造成误导，现予以澄清。

公告称，经公司核实，报道所称的违法公司与该公司没有丝毫关联，公司不存在涉嫌违反《广告法》被立案调查和违反公序良俗被处以罚款的情况，该报道内容严重不实。

同时，公司已于2021年3月24日披露了《2020年度报告》，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润约为2431万元，经营情况良好。上述虚假报道对公司声誉造成了严重影响，公司已向相关报道媒体发送了《律师函》和《严正声明》，要求立即删除虚假报道，澄清事实，并在媒体上向公司公开道歉。公司将保留进一步追究其法律责任的权利。

曾受益同一“厂长” 但椰树、椰岛无关联

北京青年报记者查询企查查显示，海南椰岛集团是由有70多年历史的海口饮料厂发展起来的国有股份制上市公司，主要从事酒类产品的生产与销售、房地产开发和饮料制品的销售、贸易等。

而椰树集团前身为海口罐头厂，建于1956年，产品以果汁饮料为主，目前并未登陆资本市场。

两家企业并没有股权与资产上的关联。稍微能将两者联系起来的就是椰树集团董事长王光兴。在1982年，王光兴第一次成为企业的一把手，就是在当时的海口饮料厂（椰岛集团前身），并成功复兴了“椰岛”品牌。1986年，王光兴临危授命，回到了海口罐头厂，也就是现在的椰树集团前身。

(责编：赵超、吕骞)