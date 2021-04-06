吴鸣洲

自2020年再融资新规发布以及创业板注册制的推行后，越来越多的上市公司加入了定向增发的行列。

据《国际金融报》记者不完全统计，实施规模方面，从2021年年初至3月31日，A股市场共计实施了130个定增项目（以增发上市日为基准，下同），募资金额高达2203.26亿元，平均每个项目的募资金额为16.95亿元。与去年同期相比，今年的定增规模发生了显著的变化。

此外，不同定增项目的各自表现也不尽相同，其背后原因又是什么？

猛增四成多

据记者不完全统计，实施规模方面，从2021年年初至3月31日，A股市场共计实施了130个定增项目，募资金额高达2203.26亿元，平均每个项目的募资金额为16.95亿元。

其中，已经实施的定增发行规模超过100亿元的定增项目有3个，分别发行自邮储银行、辽港股份、蓝思科技，定增金额分别为300亿元、164.42亿元、150亿元，这3个定增项目的总体融资额就达到这三个月定增融资规模的27.89%。

相较而言，去年同期共计实施了43个定增项目，募资金额累计1539.67亿元，平均每个项目的募资金额为35.81亿元。

可以看出，今年实施的定增项目激增，数量的增幅高达202.33%，募资金额同比增长43.1%。不过，平均每个项目的募资金额下降明显。

这一变化主要是受益于2020年年初再融资新规的出台，定增市场在此后掀起了一波火热的行情。

2020年2月14日，证监会发布再融资新规，对上市公司再融资的监管规定进行了较大修改，包括取消了创业板的三大“限制”、缩短定增股票的锁定期、调整定增股票发行机制等。与从前执行的规则相比，再融资新规对创业板上市公司再融资的监管放松最为明显。

具体来看，再融资新规调整了非公开发行股票的定价和锁定机制，将发行价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的9折改为8折；缩短锁定期，将锁定期由36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月，且不适用减持规则的相关限制；将主板（中小板）、创业板非公开发行股票发行对象数量上调至不超过35名。

事实上，这一火热行情早在2020年就有所体现。

Choice金融终端数据显示，2020年全年共有362家上市公司实施了定增，实际募资金额高达8341.37亿元。相比之下，2019年仅有252家企业实施了定增，实际募资金额约为7019.55亿元。

对此，北京大学经济学院教授吕随启在接受记者采访时表示，交易对方通过定向增发获取公司股份，在解禁期后可以出售股票来变现获得收益。由于如今获益空间的增加，使得上市公司的参与度大大提升。

破发率16.15%

Wind数据显示，2021年1月-3月，定增股份的项目合计有130个。截至4月1日，最新股价高于定增价格的共有109个，低于定增价格的共有21个，破发率仅为16.15%。

其中，有15家公司目前股价较定增发行价涨幅超过100%，包括国际医学、迈为股份、湘电股份、创世纪、人福医药、龙蟒佰利等公司。

具体来看，国际医学的股价涨幅最大，涨幅高达363.4%。

据悉，国际医学的募集资金总额为10亿元，用于补充流动资金和偿还银行贷款，发行对象为公司控股股东陕西世纪新元。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，即3.28元/股，增发上市日为2021年2月1日。

截至4月1日收盘，国际医学的股价为15.2元，较定增发行价上涨363.4%。《国际金融报》发现，作为市场偏爱的医药股，公司股价自去年7月起就一路上涨。

值得一提的是，在返利网借壳ST昌九的并购项目中，ST昌九的募集资金主要用于支付购买中彦科技100%股份的现金对价，最新的定增溢价率为121.97%。自去年3月披露借壳消息，ST昌九的股价从5.5元左右一路走高至15元左右，随后股价开始上下波动。截至4月1日收盘，ST昌九的股价为11.52元，而公司的定增价格仅为5.19元。

定增破发最明显的则是拓普集团，定增折价率为21.88%。

拓普集团此次20亿元定增共计确认14家发行对象，包括高盛（Goldman Sachs）、UBS AG、摩根士丹利、中信建投、银河证券等公司。拓普集团此次定增发行价为42.50元/股，发行数量为4705.88万股，募集资金总额为19.99亿元，募集资金扣除发行费用后拟用于汽车轻量化底盘系统项目。

虽然公司得到了一众知名投资机构的青睐，但是从股价表现来看，近两个月内，拓普集团的股价持续下滑，从1月底的52.61元下滑至最新价格33.2元。

整体来看，今年以来，多数定增项目均实现了溢价，且溢价的定增项目的溢价程度远高于破发定增项目的破发程度。

一位券商人士指出，一方面是因为再融资新规将发行价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的9折改为8折，一二级市场的套利空间增加，破发的可能性有所降低；另一方面，近一年来，A股市场的整体表现呈现回暖状态。

(责编：赵超、吕骞)