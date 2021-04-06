邓皓天 实习生 毛滢滢

暖风吹拂，城市从寒冷中苏醒，不知不觉2021年的第一季度已远走。

随着创业板注册制的实施，IPO市场也发生了变化，再次成为投资者关注的焦点。

那么，今年一季度有多少企业迈着轻快的步伐成功过会，四大板块中谁的过会数量居于榜首，又来自于哪些省份？

《国际金融报》记者这就带大家看看2021年第一季度A股市场IPO审核情况。

创业板最“吃香”

据记者不完全统计，截至2021年3月末，A股市场共有133家企业接受IPO审核。其中，117家企业成功通过，过会率为88%；未通过的有8家、取消审核4家、暂缓表决3家、暂缓提交1家。此外，2020年第一季度，A股市场共有53家企业接受了IPO审核，其中50家企业过会，过会率为94.34%。

而今年第一季度A股市场企业IPO的过会率为88%，但较去年同期大幅下降了6.34个百分点。

另外，从细分板块看，Choice金融终端显示，2021年第一季度，虽然仅有8家企业欲登陆中小板，但企业过会率为100%。另外，共有62家企业欲登陆创业板，过会率达到93.55%；共有41家企业欲登陆科创板，过会率为83%；共有22家企业欲登陆主板，过会率为77.27%。

也就是说，虽然中小板上会的企业最少，但是其过会率却是“杠杠的”。

再从区域看，Choice金融终端显示，2021年第一季度，浙江省申报IPO企业数量为28家，广东省申报IPO企业数量紧随其后为25家，而江苏省为20家。以上三个省份申报数量合计为73家，占总申报数量的54.89%。换言之，上述133家上会企业中，来自江浙粤的企业约占总数的五成。

那么，申报企业最多的江浙粤的过会情况如何？

据统计，有28家来自浙江的企业上会，且均全部成功过会，过会率为100%排在第一；而有22家来自广东的企业成功过会，过会率为88%，紧随其后；最后有15家来自江苏的企业成功过会，过会率为75%。申报企业最多的浙江过会率也同样最高。

“保荐一哥”争夺战

接下来看看保荐机构。

Choice金融终端显示，133家企业共由37家券商保荐，平均每家券商保荐3.59家企业。

从上会企业来看，中信证券保荐的项目数量第一，上会审核企业数量达到16家。

需要指出的是，过会家数居于榜首的是中信证券，保荐的16家企业均通过了审核，过会率为100%；其次民生证券保荐的15家企业其中14家企业通过了审核，过会率93.33%。

另外，华创证券和东莞证券战绩为0，两家券商各保荐了一家企业，但过会率仍为0。因此，从综合保荐数量和过会率来看，2021年中信证券“百发百中”，居于榜首。

除了上述情况之外，记者还发现，2021年第一季度，企业撤单的数量也在激增。

据统计， 自2021年初至3月29日，科创板共有31家企业终止审核，创业板宣布撤单的企业更是达到49家，两者合计80家，且大部分企业系“主动”撤回申请材料。

同时，深交所官网显示，2021年2月企业于创业板终止审核的数量最多，共有27家。其中2月10日一天内共有6家拟上市企业主动撤单，在江苏注册的企业有4家，分别为苏州湘园新材料股份有限公司、江苏恒兴新材料科技股份有限公司、江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司，以及恐龙园文化旅游集团股份有限公司。

据记者不完全统计，2020年第一季度，主板、中小板、创业板合计共有9家企业终止审核，科创板有2家企业终止审核，合计有11家企业终止审核。

相较去年同期，2021年第一季度，科创板与创业板两个板块的企业终止审核数量激增明显。该两板块终止审核的企业数量，较去年11家终止企业的数量增长了约7倍。

那么，企业撤单频频出现，抽查关头打退堂鼓到底为何？

某券商人士认为，“在IPO市场中，不乏有企业为了勉强达到要求，‘硬做’的资料存在瑕疵或者硬伤，投行为了抢业务赶时间做资料质控较松懈，因此权衡利弊，企业为了防止后患而选择撤单。”

(责编：赵超、吕骞)