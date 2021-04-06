人民网北京4月6日电 （记者李源）据民政部网站发布数据显示，清明假期三天全国各地累计接待现场祭扫的群众6773万人次，登录网络祭扫的群众738万人次，疏导车辆1202万台次，参与服务保障的工作人员121万人次。

4月5日是清明节假期最后一天，各地祭扫活动安全有序。据民政部清明节祭扫工作办公室统计，当天全国各地开放现场祭扫的殡葬服务机构32732个，接待现场祭扫群众1313万人次，与前两天相比人数大幅减少，疏导车辆231万台次，参与服务保障的工作人员37万人；各地殡葬服务机构开通网络祭扫平台1292个，登录网络祭扫群众175万人次。

随着清明节假期的结束，群众集中祭扫活动已接近尾声，后续一段时间仍会有部分群众进行祭扫活动。民政部将继续指导各地民政部门和殡葬服务机构认真落实祭扫场所疫情防控要求，强化安全管理，严防聚集感染、拥堵踩踏等事故发生。同时提醒广大群众遵守当地祭扫管理要求，服从工作人员引导，做好个人安全防护，绿色出行、文明祭扫。

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