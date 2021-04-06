夏悦超

原标题：去年公募大赚近2万亿 管理费入账926亿

去年A股行情大好，公募基金赚钱效应显著，合计利润达到1.97万亿元。其中，大型基金公司创下基金年利润合计破千亿的优异成绩。

2020年市场赚钱效应显著让不少公募基金公司赚得盆满钵满，有十余家基金公司实现净利润突破10亿元。但大型基金公司依旧占据着主导地位，一些小型基金公司经营不善甚至出现亏损。不过，也有规模不足百亿的小公司净利润翻了数倍，实现逆袭。

根据目前已披露的情况，易方达基金和汇添富基金分别以27.5亿元和25.66亿元成为业内净利润超20亿元的公司，净利润在10亿元至20亿元的公司共有9家，其中工银瑞信基金净利润为19.73亿元，逼近20亿元。此外，十余家基金公司净利润实现破亿。

赚得多花得也多。同花顺iFinD数据显示，各类公募基金利润合计达到1.97万亿元，其中管理费用合计达到926.07亿元，但与此同时也花去了200多亿元的客户维护费，这部分费用占管理费比超过两成。

两公募净赚超20亿

截至目前，上市公司的年报逐批放榜，多家公募基金公司的年度业绩情况得以披露。

总部位于广州的易方达基金和总部位于上海的汇添富基金，分别以27.5亿元和25.66亿元的净利润领跑全行业，工银瑞信基金以19.73亿元的净利润排在第三，广发基金、富国基金、华夏基金、南方基金、交银施罗德基金、博时基金、建信基金、中银基金等8家基金公司净利润均达到10亿元以上。

净利润超10亿元的公司中，有一些是当年的“老十家”公募，也有后来居上成为大型公募的公司。除建信基金外，各家公司净利润同比均实现正增长。

随着行业愈发成熟，大型基金公司占据的市场份额越大，中小型基金公司面临的竞争压力和困局也越大，一些小型基金公司在去年甚至出现亏损，不过也有公司实现逆袭，净利润同比大幅增长。比如，成立于2012年的红塔红土基金，办公地址位于深圳市，大股东为红塔证券，2020年末公募基金规模不足100亿元，但公司实现净利润破亿，同比增长幅度达到330%以上，目前排在全行业之首。

保险系和银行系公募在去年亦有不错表现。保险系公募国联安基金实现净利润6900万元，净利润同比增长超220%，银行系公募交银施罗德实现净利润12.6亿元，同比增长113.92%。此外，富国基金和汇添富基金分别以109%和106%的增幅，成为另外两家净利润同比增幅超100%的公司。

管理费水涨船高

目前，各类基金产品的年报也于近期悉数公布。

同花顺iFinD数据显示，从已披露的利润统计来看，全市场基金合计利润达到1.97万亿元，大型基金公司创造了旗下基金单年利润合计破千亿元的优异成绩，利润超百亿元的基金公司达到41家。

具体来看，易方达基金旗下基金利润合计1603.6亿元，汇添富基金旗下基金利润合计1100.41亿元，两家公司牢牢占据基金利润前二席位。广发基金、华夏基金、富国基金旗下基金利润均超过900亿元，中邮基金是第41家旗下基金利润超100亿元的公司。除渤海汇金资管外，全行业所有基金公司、券商、券商资管、保险资管等机构旗下公募基金合计均实现盈利。

“炒股不如买基金”的理念影响下，公募基金规模水涨船高，其背后究竟收了多少管理费引发众人关注。

数据显示，2020年收取管理费最多的基金公司是易方达基金，全年共收取56.43亿元的管理费，汇添富基金、天弘基金、广发基金收取的管理费均超过40亿元。其中，天弘基金是这4家基金公司中唯一一家管理基金数量不足百只，但依托余额宝货币基金收取较高管理费的公司。

据统计，共有24家基金公司去年收取管理费超过10亿元，88家基金公司收取管理费超过1亿元，4家基金公司因数量和规模太小，收取管理费不足百万元（包含券商、券商资管、保险资管等拥有公募牌照的全部机构）。

整体来看，全市场142家基金管理人收取的管理费合计接近千亿元，达到926.07亿元。数据显示，混合型基金收取的管理费占据总管理费的半数以上，这主要得益于权益类基金去年规模激增。

尾佣超200亿元

接近上千亿元的管理费并不会全部流入基金管理人的口袋，有一部分要分给代销渠道，包括银行、券商、第三方销售机构等。

曾有某公募基金高管向《国际金融报》记者感慨，公募基金去年能有此番出色的发行行情，很大一部分要归功于银行渠道。从过往历史来看，银行也是最早向零售客户推销公募基金的渠道，公募基金能够被大众认可和接受，银行销售人员也付出了极大的心血。

除了银行是公募基金主流销售渠道外，随着移动互联网的普及，越来越多的年轻人喜欢用支付宝等互联网第三方销售平台购买基金，这部分平台也提供了可观的流量和规模。

东方财富Choice数据显示，易方达基金、汇添富基金、广发基金三家公司客户维护费分别达到15亿元、13.72亿元和12.73亿元，占管理费比例均超过25%。上述提及管理费排在第三的天弘基金，仅支出2.28亿元的客户维护费，占管理费比例仅为5.21%。

整体来看，公募基金公司去年一共支出高达240亿元的客户维护费，占管理费比例约为23%。客户维护费也被业内俗称“尾随佣金”，实际上客户维护费占管理费比例较高的现象已经有所下降，2020年10月1日起实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（下称“销售管理办法”）及配套规则，对基金代销渠道的影响正逐渐显现。

销售管理办法提及，对于向个人投资者销售所形成的保有量，客户维护费占基金管理费的约定比率不得超过50%；对于向非个人投资者销售所形成的保有量，客户维护费占基金管理费的约定比率不得超过30%。

(责编：王震、吕骞)