原标题：两板合并，为了更好地出发

本报评论员

4月6日，深交所主板与中小板正式合并。此次合并将按照“两个统一、四个不变”的总体思路，组织整合相关业务规则和监管运行模式，推动指数产品、技术系统、发行上市安排平稳过渡。

未来，深市将形成以主板、创业板为主体的市场格局，合并后的深市新主板总市值将超20万亿元，在多层次资本市场体系中拥有举足轻重的地位。

2004年5月，为拓宽中小企业直接融资渠道、分步推进创业板建设，深交所设立中小企业板块，为多层次资本市场探路。近十余年来，深市创业板和沪市科创板相继推出，多层次资本市场体系进一步完善，中小企业板的探路任务已经完成。同时，中小企业板块16年来在主板制度框架下运行发展，上市公司数量不断增加，在市场规模、业绩表现、交易特征方面与主板趋同，此时将两板合并是水到渠成之事。

此次合并，将主要解决深市主板与中小板趋同问题，立足于厘清不同板块的功能定位，构建结构更简洁、特色更鲜明、定位更清晰的多层次资本市场体系。

主板将主要支持相对成熟的企业融资发展、做优做强，创业板则主要服务于成长型创新创业企业，突出“三创”“四新”。中小板并入主板后，深交所还将加大力度支持中小企业做优做强，资本市场服务中小企业的功能将不断增强。主板和创业板为处于不同发展阶段、不同类型的企业融资服务，深交所市场立体式服务实体经济能力将得到提高。

两板合并是资本市场全面深化改革的一项重要举措，有利于降低监管成本、提高监管和服务效率，对于完善市场功能、夯实市场基础、提升市场活力和韧性、促进资本要素市场化配置、更好地服务国家战略发展全局具有重要意义。通过这次合并，深交所市场有望更好地服务不同发展阶段、不同类型的企业高质量发展，为建设优质创新资本中心和世界一流交易所、助力资本市场“十四五”开好局、起好步。

值得注意的是，深市主板和中小企业板合并并不意味着注册制将很快在全市场实施。目前科创板、创业板试点注册制已取得较好效果，但总体来看，试点时间不长，相关制度安排尚未经历完整市场周期和监管闭环的检验，有些制度还需要不断磨合和优化，在全市场推行股票发行注册制不能过于理想化，也不能急于求成，与深市两板合并之间不存在必然的关联。

两板合并也不意味着市场扩容。此次合并的思路是统一业务规则，统一运行监管模式，保持发行上市条件不变，投资者门槛不变，交易机制不变，证券代码及简称不变，合并后主板仍然实行核准制，没有降低上市门槛，也没有新增上市通道，不会导致市场扩容。

总而言之，此次合并既有变，也有不变，是变与不变的统一。不变的是发行上市条件、投资者门槛、交易机制等基本运行规则，是服务中国经济高质量发展的初心；可预见的变化是市场结构将更简洁，特色更鲜明，服务能力将更强。

合并，是为了更好地出发！

(责编：王震、吕骞)