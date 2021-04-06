张小洁

原标题：上市药企研发投入攀升 四股研发资本化率超50%

A股医药类上市公司研发投入整体持续增长。同花顺数据显示，截至4月5日记者发稿时，两市已有115家上市药企发布2020年年报（剔除今年以来上市的新股），其中80家公司研发投入金额较上年增加，53家研发投入总额占营业收入比例（以下简称“研发投入占比”）较上年提高。不过，一些公司研发投入资本化比重高企，其中四家药企2020年研发投入资本化比例超过50%。

近年来，上市药企普遍加大研发投入。从整体情况看，115家药企2020年研发投入金额共计288.65亿元，较2019年的241.04亿元增长近两成。2016年至2018年，上述115家公司的研发投入总额分别为119.36亿元、150.58亿元和210.32亿元，整体投入金额逐年攀升。个股层面，有80家公司2020年研发投入金额较上年增加，其中，英科医疗增幅最大，该公司2020年研发投入金额为2.93亿元，较2019年的0.68亿元增加了三倍多。一心堂、柳药股份、康希诺、圣湘生物、特宝生物2020年研发投入金额增幅分别为2.52倍、2.15倍、1.72倍、1.12倍和1.03倍。

从研发投入占比看，创新药企尤其是生物制药企业普遍较高，中医药企业相对偏低。其中，百奥泰、前沿生物和君实生物等三家未盈利公司研发投入占比暂居前三位，分别为304.15%、297.05%和112.72%。此外，三生国健和微芯生物研发投入占比超50%。中医药行业中，沃华医药、东阿阿胶和华润三九去年研发投入占比相对较高，分别为4.64%、4.51%和4.26%，同仁堂和白云山分别为2.01%和1.00%。而目前总市值超1500亿元的云南白药研发投入占比仅为0.55%。

在研发投入持续攀升的背后，是近年来我国出台了一系列政策鼓励药企创新。其中，集采政策、一致性评价工作的推进，都在倒逼药企朝创新方向转型。国泰君安医药团队认为，中国医药创新新时代已经到来，头部企业开始进行原始创新。不过该机构也提醒，创新药企面临技术路线和产品研发存在不确定性、竞争恶化、融资不及预期等风险。一方面，创新药公司部分技术路线或产品处于临床验证早期阶段，新药研发存在较大不确定性。另一方面，国内部分新兴技术路线产品上市后可能销售不达预期。此外，创新药公司不断提高研发投入，而短期内盈利能力有限，可能面临融资不及预期的财务风险。

此外，记者注意到，上述115家企业中52家去年将部分研发投入进行了资本化处理，其中部分企业研发投入资本化比例高企。具体来看，东北制药、亿帆医药、信立泰、贝达药业研发投入资本化比例超过五成，分别为67.87%、60.01%、51.95%和51.12%。海思科、沃森生物、特宝生物、国药股份均超过四成。其中，多只个股近三年研发投入资本化比例保持高位，2018年至2020年，亿帆医药这一数值分别为73.08%、55.35%和60.01%，海思科为51.84%、59.72%和49.32%，东北制药为44.65%、63.10%和67.87%、沃森生物为67.00%、74.93%、44.12%。

(责编：王震、吕骞)