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“招工难”“用工荒”背后：年轻人“嫌弃”制造业“偏爱”服务业

万志云 赵小羽 霍思颖
2021年04月06日09:42 | 来源：经济参考报
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原标题：“招工难”“用工荒”背后：年轻人“嫌弃”制造业“偏爱”服务业

近期，多地出现“招工难”“用工荒”现象。《经济参考报》记者走访北京、山东、广东、浙江等主要用工地，深入招工企业与市场调研了解到，随着疫情形势好转，复工复产加速推进，劳动力供需结构性矛盾凸显，制造业熟练工与高端人才紧缺，服务业与互联网行业吸纳就业增多。专家认为，年轻人就业观念发生转变、劳动密集型产业转型缓慢是招工难的主要原因。

近年来，我国人口红利逐渐弱化，劳动力呈现“有限供给”态势，随着复工复产加速推进，“招工难”“用工贵”等问题凸显。

——再现“抢人”长龙，老板选工变为工挑老板。近期，广州市中大布匹市场附近不少城中村的街道两旁，挤满了拿着样衣、举着招工牌子的制衣厂老板，甚至排起千米长队，等着被工人“挑选”。一些招工老板告诉记者，眼下制衣工紧俏，尽管日薪较往年提升近两成，但站了几天仍招不到几个人。

春节以来，广东、山东、浙江等地均出现“用工荒”。位于山东济南的圣泉集团是国家技术创新示范企业，部分产品打破国外垄断，产销位居世界前列。但是，用工难题限制着企业的发展。集团人力资源部负责人燕俩说，年后新项目开工，有1500人缺口，“一个月只招到150人，虽想尽各种办法，但当地好像已招不到人”。

——一线熟练工与高端人才两头缺，结构性矛盾待破解。受访企业普遍表示，随着产业升级和技术改造，一线操作熟练工和具备高技能、高素质的高端人才缺口最大。浙江义乌人力资源和社会保障局介绍，截至2月底，向政府上报用工需求的企业达350家，需求岗位超3.8万个，用工缺口主要集中在一线操作岗位，尤其缺少熟练工。

卧龙电气（济南）电机有限公司负责人说，目前员工缺口达400人，但近一个月才招到十几个合适的人，“许多应聘者难以胜任岗位需求”。广州某质谱仪器公司负责人告诉记者，优秀人才都被服务行业和互联网公司抢走，辛苦培养起来的人才也面临不断流失的困境。

——用工要求放宽，用工成本增加。为了招到工，一些企业只能不断放宽要求。卧龙电气人力行政部部长高绍静说，前几年招工年龄限制在“30岁以下”是一岗难求，但最近两年放宽到“45岁以下”还招不到人，“尤其是今年，为了满足疫情过后的生产需求，已将年龄放宽到55岁”。一些制造业企业负责人表示，大部分岗位对体能和精力要求较高，选择“大龄工人”也是无奈之举。

义乌市水晶之恋针织服饰有限公司总经理王海龙说，相较去年，工人的月工资已经上浮近500元，成本增加不少，但依然招不到人。广东部分制衣厂老板说，制衣工的日薪已经超过500元/天，最紧缺的车位工、四线工、烫工月薪涨至6000元至1万元。

随着社会经济发展，年轻人就业观念发生转变。同时，随着劳动保护体系日趋完善，劳动者维权意识增强，用人单位面临“无人可招”与“无人敢裁”叠加之痛。

——年轻人“嫌弃”制造业，“00后”更爱当骑手。由于制造业工作时间固定、管理制度严格、工作环境相对较差，年轻人越来越不愿意到制造业就业。卧龙电气车间工人告诉记者，现在年轻人从小没吃过多少苦，工作累一点就开始抱怨，“钱多点少点反倒不重要，他们看重的是自由”。

与制造业相比，外卖、快递等服务行业对年轻人吸引力更强。阿里巴巴发布的《2020饿了么蓝骑士调研报告》显示，2020年，平台骑手超过300万人，其中“90后”占比近50%。而《2020年00后蓝骑士报告》显示，近一年来，新注册“00后”蓝骑士数量同比增长近2倍，他们更青睐灵活自由的工作，并有近一半人愿意把这份工作推荐给同龄人。

——招人难裁人更难，“员工比企业更强势。”北京某服饰企业负责人接受记者采访时直言“既招不到人，又不敢裁员”。“劳动法太厉害！员工辞职时动辄要你赔偿几万、几十万元。”她说，由于历史原因，很多企业在“五险一金”、加班费等方面普遍有不少欠账，经不起员工翻箱底算细账，企业越来越弱势。

一些受访企业家说，相较于招工难，劳动纠纷更会动摇企业信心，在当前疫情和经济形势下，更希望企业和员工唇齿相依、共克时艰，如果一边招不到人，一边又纠纷不断，结果一定是“巢倾卵覆”。

——东西部扶贫协作边际效应递减。近几年，东西部协作扶贫为东部地区带来了一批较为稳定的劳动力。例如，山东省济南市章丘区人社局积极为企业牵线搭桥，从新疆、湖南湘西州引来务工人员。然而，脱贫攻坚任务完成，部分项目将不再有专项补贴，而且，随着大量企业与项目落户贫困地区并不断发展，就地吸纳劳动力，此类引进劳动力的路子可能越来越窄。

面对用工难题，受访专家与企业负责人建议，加快产业升级、建立专业化人员培训机制，并强化人力资源服务，进一步拓宽东西部劳务协作。

一是引导劳动密集型产业升级，建立专业化人员培训机制。受访专家认为，传统劳动密集型企业依靠廉价劳动力的老路已经行不通，关键是要通过产业升级提高劳动生产率，通过改善用工环境吸引年轻人。中国铁路济南局集团有限公司济南机务段高级工程师王娟表示，随着产业不断升级迭代，年轻人也需提高自身本领。有关部门和企业可联合建立专业化人员培训机制，除了教授专业技能，还应适当扩展其艺术、创造等领域知识，从单一技能培训走向多样化培训，提升工人综合素质。

二是强化人力资源服务，建立劳动力供需监测预警平台。专家认为，部分地区集中出现招工难，除了整体劳动力供需矛盾，还与缺乏吸引力和竞争力相关。这些地区可通过强化人力资源服务、提高劳动者权益保障力度来吸引劳动者，运用好互联网平台，为企业招工提供更大支持力度。部分企业负责人建议，建立科学的劳动力供需监测平台，实时动态监测供需矛盾变化，进行科学评估，对可能出现的用工缺口期提前预警并干预。

三是结合乡村振兴，进一步拓宽东西部劳务协作。部分地区人力资源和社会保障部门工作人员建议，建立人才交流跨区域协作机制，依托乡村振兴工作，进一步实现东西部用工联动。例如，加强与湖南、四川等劳务输出大省对接力度，将劳动力信息采集工作细化到乡村，做到用工信息对称，用工服务到企到人。

(责编：王震、吕骞)

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