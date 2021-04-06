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中国减贫实践表明：贫穷不是命中注定 贫困并非不可战胜

2021年04月06日10:30 | 来源：人民网
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中央宣传部副部长、国务院新闻办公室主任徐麟。 图片来源于国新办官网

人民网北京4月6日电 （记者李楠桦）今日，国新办举行《人类减贫的中国实践》白皮书新闻发布会。中央宣传部副部长、国务院新闻办公室主任徐麟在发布会上表示，中国减贫实践表明，贫穷不是命中注定，贫困并非不可战胜。只要有坚定意志和决心并付诸实际行动，就能够向着摆脱贫困、实现富裕的美好前景不断迈进。

国新办发布的《人类减贫的中国实践》白皮书（以下简称白皮书）全面回顾中国共产党团结带领人民与贫困作斗争，特别是中共十八大以来打赢脱贫攻坚战的伟大历程，介绍人类减贫的中国探索和实践，分享中国扶贫脱贫的经验和做法。

发布会上，徐麟介绍，中共十八大以来，经过8年持续努力，到2020年底 , 中国如期完成新时代脱贫攻坚目标任务 , 现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列。打赢脱贫攻坚战，创造了中国减贫史乃至人类减贫史上的奇迹。白皮书指出，脱贫攻坚战对中国农村的改变是历史性的、全方位的，是中国农村的又一次伟大革命，有力推动了中国农村整体发展，为全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标奠定了坚实基础。

“中国在减贫实践中探索形成的中国特色减贫道路和中国特色反贫困理论，拓展了人类反贫困思路，为人类减贫探索了新路径。”徐麟表示，白皮书从坚持以人民为中心、把减贫放在治国理政突出位置、用发展的办法消除贫困、发挥贫困群众主体作用、汇聚各方力量形成强大合力等方面，为人类减贫提出了中国建议中国方案。

徐麟强调，中国的发展离不开世界，世界的发展也离不开中国。中国积极参与国际减贫合作，做国际减贫事业的倡导者、推动者和贡献者。白皮书指出，占世界人口近五分之一的中国全面消除绝对贫困，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，为全球减贫事业发展和人类发展进步作出了重大贡献。中国愿同各国加强减贫交流合作，为构建没有贫困、共同发展的人类命运共同体作出更大贡献。

“脱贫摘帽不是终点，而是新生活新奋斗的起点。”徐麟说，中国仍是世界上最大的发展中国家，解决发展不平衡不充分问题、缩小城乡区域发展差距、实现人的全面发展和全体人民共同富裕，仍然任重道远。中国将持续巩固拓展脱贫攻坚成果，做好同乡村振兴有效衔接，以更有力的举措、汇聚更强大的力量全面推进乡村振兴。

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《人类减贫的中国实践》白皮书

(责编：李楠桦、高雷)

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