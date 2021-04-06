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农业农村部：脱贫村通光纤和4G比例均超过98%

2021年04月06日10:48 | 来源：人民网
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中央农办主任、农业农村部部长唐仁健。 图片来源于国新办官网

人民网北京4月6日电 （记者李楠桦）今日，国新办举行《人类减贫的中国实践》白皮书新闻发布会。中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在回答记者提问时指出，脱贫攻坚战取得了全面胜利，这个胜利是历史性、全方位的。

唐仁健指出，主要表现为以下五点：一是历史性地整体消除绝对贫困；二是脱贫群众生活水平显著提升；三是脱贫地区落后面貌根本改变；四是脱贫群众精神风貌焕然一新；五是脱贫地区基层治理能力明显增强。

“中华民族五千年发展史上，首次整体消除绝对贫困，中国人民的千年梦想、百年夙愿得以实现。”唐仁健表示，经过8年艰苦奋斗，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，14个集中连片特困地区区域性贫困问题得到解决，兑现了全面小康路上一个也不能少的庄严承诺。

在脱贫群众生活水平方面，唐仁健介绍，脱贫地区农村居民人均可支配收入，从2013年的6079元增长到2020年的12588元，翻了一番多，年均增长11.6%。“两不愁三保障”全面实现，脱贫群众吃穿不愁，义务教育阶段辍学问题实现动态清零，脱贫人口全部纳入基本医疗保险、大病保险和医疗救助，“看病难、看病贵”问题有效解决，790万户、2568万脱贫人口告别泥草房，住上安全房，低保、特困救助供养、基本养老保险实现应保尽保。特殊困难群体福利水平持续提高，2400多万困难和重度残疾人拿到了生活和护理补贴。

在生活生产设施方面，唐仁健介绍，8年来新改建公路110万公里，新增铁路里程3.5万公里，具备条件的乡镇和建制村全部通了硬化路、通了客车、通了邮路，新增和改善农田有效灌溉面积8029万亩，农村地区基本实现稳定可靠的供电服务全覆盖，脱贫村通光纤和4G比例都超过了98%。脱贫地区自来水普及率提高到83%，特别是长期干旱缺水地区告别了苦咸水、涝坝水。

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《人类减贫的中国实践》白皮书

(责编：李楠桦、高雷)

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