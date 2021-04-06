中央农办副主任、国家乡村振兴局局长王正谱。 图片来源于国新办官网

人民网北京4月6日电 （记者李楠桦）今日，国新办举行《人类减贫的中国实践》白皮书新闻发布会。中央农办副主任、国家乡村振兴局局长王正谱在回答记者有关“如何防止农村人口返贫？”的提问时指出，中国的脱贫攻坚战全面胜利以后，面临的首要问题就是防止返贫，现在的脱贫户和一些边缘户有返贫的风险，未来将从建立长效机制、保持政策的连续和稳定、强化帮扶、汇聚各方力量和继续压实工作责任五个方面着手防止农村人口再次返贫。

在建立长效机制方面，王正谱介绍，长效机制指的是防止返贫的监测和帮扶机制。主要是监测收入状况、“三保障”状况、饮水安全状况。监测遵循“三早”原则：早发现、早干预、早帮扶。在国家层面，将对各地工作进行定期调度，研究分析、通报情况，健全农村低收入人口的监测帮扶机制，立足国情和农情，分层分类做好救助工作，切实保障他们的基本生活。

在保持政策的连续和稳定方面，王正谱指出，目前正在对现有的帮扶政策进行梳理，调整、优化和完善，逐步由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡，将陆续出台30多项配套政策。

在强化帮扶方面，王正谱表示，继续做好易地搬迁后续扶持工作，有针对性做好产业帮扶、就业帮扶，加强基础设施、公共服务建设。“在产业帮扶方面，主要是补齐技术、设备、资金、营销等方面短板，提档升级。在就业帮扶上，在稳定去年就业规模基础上，争取给脱贫户创造更多的就业机会。再就是抓好重点帮扶县工作，中央决定在西部地区设立乡村振兴重点帮扶县，帮扶他们顺利走上乡村全面振兴的道路。”

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《人类减贫的中国实践》白皮书

(责编：李楠桦、高雷)