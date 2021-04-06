据了解，云南昆明血液中心通过搭建“智慧+无偿献血服务平台”，为广大市民以及献血者提供了更为便捷、高效、安全的服务。而近期，银联商务“捷付”产品为这一平台上线代付功能，献血者通过手机就可自主完成用血费用报销，在线实时领取补贴款项。

据云南昆明血液中心相关人士介绍，“智慧+无偿献血服务平台”由该中心自主搭建，集献血预约导航、检验结果查询、志愿者登记、血费报销等服务功能。以前，献血者报销用血费用，需本人或亲友在工作日期间，到血液中心提交有效纸质凭证和身份证件，人工审核通过后才能完成报销。近期，银联商务云南分公司与云南血液中心合作，为平台上线代付功能，可实现包括银行卡、存折户在内7×24小时全类型账户付款服务。在为云南血液中心无偿献血配套服务提供线上化绿色通道的同时，也给众多的献血者们提供更贴心、更便捷的服务体验。

献血者只需在“爱献血”APP上填写个人信息，根据页面提示绑定银行卡、上传相应献血凭证等资料即可完成申请。待审核通过后，用血报销款最快5分钟即可到账。对于血液中心而言，银联商务“捷付”产品在确保资金发放更安全、高效的同时，不仅直接接入血液中心的移动端应用，还可根据血液中心不同业务场景需求，以嵌入原有系统等方式提供定制化的代付解决方案。

据悉，本次银联商务通过与云南血液中心合作，将进一步推动云南全省无偿献血公益事业发展，助力“健康云南”全面建设和落地。

(责编：董童、吕骞)