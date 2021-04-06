全国林业有害生物防治员职业技能竞赛技能操作现场。国家林业和草原局供图

人民网北京4月6日电 （记者余璐、实习生周洲）近日，由国家林业和草原局、中国农林水利气象工会主办，福建省林业局、泉州市人民政府承办的全国林业有害生物防治员职业技能竞赛在福建泉州举行，来自全国林草系统的34支代表队102名选手参加了本次竞赛活动。

我国是世界上林业生物灾害损失最严重的国家之一，松材线虫病等重大林草有害生物发生种类多、面积广、危害大，对林业草原健康可持续发展和我国生态安全、生物安全构成严重威胁，迫切需要建设一支强有力的林业有害生物防治员队伍，满足林业有害生物预防、除治和技术服务的特有职业技术的需要。

据了解，本次竞赛活动以“新时代、新技能、新梦想”为主题，设置了选手理论考试和技能操作2个竞赛项目。理论考试从防治员应知应会的林业有害生物监测预报、检疫御灾、防治减灾等基本知识入手，设计了195个知识点对选手进行全面考察。防治技能操作包括有害生物识别与标本制作、松材线虫病防治、生物和物理防治以及喷雾防治4个小项，对于每一个操作项目，组委会均制定了详细的操作规程、严格的评判标准，保证了整个竞赛紧张激烈又进展有序。

经过近2天预赛和决赛的角逐，北京市代表队获得团体比赛一等奖，山东省、安徽省、黑龙江省代表队获得团体比赛二等奖，甘肃省、广东省、吉林省、福建省、湖北省、河北省代表队获得团体比赛三等奖。湖南省林业局、大兴安岭林业集团公司、江西省林业局、广西壮族自治区林业局、内蒙森工集团、新疆维吾尔自治区林业和草原局、江苏省林业局、新疆生产建设兵团林业和草原局、浙江省林业局、上海市林业局、四川省林业和草原局、内蒙古自治区林业和草原局获得优秀组织奖。海南省林业局、辽宁省林业和草原局、重庆市林业局、宁夏回族自治区林业和草原局、天津市规划和自然资源局、吉林森工集团、山西省林业和草原局、青海省林业和草原局、贵州省林业局获得精神风尚奖。福建泉州市林业局、泉州市农业学校特殊贡献奖。来自全国各地共36名林业有害生物防治员获得竞赛个人奖，其中，一等奖3名，二等奖9名，三等奖24名。

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