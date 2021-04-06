国家乡村振兴局副局长夏更生。 图片来源于国新办官网

人民网北京4月6日电 （记者李楠桦）今日，国新办举行《人类减贫的中国实践》白皮书新闻发布会。国家乡村振兴局副局长夏更生在发布会上介绍，中国对贫困户的识别是动态的，不是一次识别定终身。

据夏更生介绍，我国自2014年启动实施建档立卡工作，全国识别了2948万贫困户，8962万贫困人口，首次摸清了我国贫困人口的分布，致贫的原因，脱贫的需求等基本情况。从2015年8月份-2016年6月份，差不多用了一年时间进行了回头看，对不符合条件的贫困户予以清退，对符合条件的、最初没有纳入的予以纳入。从2017年之后，每年进行动态调整，通过这个过程，不断使精准更加精准。

夏更生表示，无论是脱贫攻坚期间还是巩固拓展脱贫攻坚成果的过渡期，如何发现贫困户这些对象都是至关重要。主要通过以下三方面来发现：一是自己申报，谁自己哪儿疼哪痒自己知道，有什么困难、有什么短板，自己最清楚，可以自己申报。二是通过基层干部帮助群众来反映。三是通过相关行业部门的比对，比如通过大数据发现医疗支出造成支出骤增，或者没有就业导致收入骤减，通过这种途径及时发现、及时干预、及时帮扶。

“与此同时，我们设立了12317监督举报电话，个人对符合条件的没有享受相应政策的，可以来电，可以使我们认真核查，督促解决。”夏更生说。

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《人类减贫的中国实践》白皮书

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