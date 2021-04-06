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103家上市公司有望实现年报一季报业绩双增长

张颖
2021年04月06日11:47 | 来源：证券日报
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原标题：103家上市公司有望实现年报一季报业绩双增长

　　 此类公司集中于化工、机械设备和电子等三大行业

　　 本报记者 张颖

　　 在上市公司密集披露2020年年度业绩之际，部分公司也同时发布了2021年一季度业绩预告。业内人士普遍认为，可关注业绩向好且具备持续性盈利能力的公司，重点寻找低估值、高增长的细分领域龙头。

　　 《证券日报》记者根据同花顺iFinD数据整理发现，截至4月5日，沪深两市共有1241家上市公司披露2020年年报，其中，865家公司归属母公司净利润实现同比增长，占比69.7%。与此同时，还有253家上市公司发布了2020年一季度业绩预告。其中，预喜公司的数量达240家，占比94.86%。在上述公司中，有103家公司2020年年度净利润与2021年一季度净利润有望实现双增长。

　　 “财报季，业绩将成为驱动行情的关键变量。”业内人士一致认为，当前，应着眼于业绩，把握不确定性中的确定性。

　　 从申万一级行业来看，上述103只双增长股主要集中在化工（18只）、机械设备（16只）和电子（14只）等三大行业。

　　 对于化工行业，国盛证券分析认为，在全球经济持续复苏及补库周期驱动下，继续坚定看好化工行业景气向上趋势。从业绩角度看，一季度化工龙头业绩将超出市场预期，二季度环比将持续改善。未来一个月，化工行业一季度业绩释放有望鼓舞市场信心。同时，从目前来看，二季度的业绩水平将持续环比改善，市场悲观的预期有望逐步平复修正。

　　 众所周知，业绩是上市公司的“试金石”，股价最终由公司业绩优劣左右。

　　 统计发现，3月份以来，随着市场的震荡，上证指数期间累计跌幅为0.7%。在上述103只潜在的双增长股中，有55只个股股价跑赢了同期上证指数，占比逾五成。其中，顺控发展、海天股份、同力日升、芯碁微装、和林微纳等5只个股，期间累计涨幅均超40%，尽显强势。

　　 “在年报和一季报的密集披露期，业绩表现会成为市场调仓换股的重要参考因素，绩优股成为短期市场热点的机会更高一些。但是，并不是所有的绩优股都具备好的投资价值。2020年是疫情冲击、流动性宽松以及政策支持引导比较突出和特殊的一年，一些绩优股并不具备长期增长逻辑，短期利好业绩数据或许还是好的卖出机会。还有一些绩优股估值比较高，透支了未来的成长性，高位调整的风险不能忽视。”华辉创富投资总经理袁华明在接受《证券日报》记者采访时表示。

　　 业绩预增股在表现出色的同时，也受到机构资金追捧。2020年年报显示，在上述103家公司中，包括中国巨石、利尔化学、中联重科、南钢股份、云图控股、紫金矿业等在内的28家公司的前十大流通股股东名单中均有社保基金现身。

　　 对于后市的投资机会，金百临咨询分析师秦洪在接受《证券日报》记者采访时表示，业绩回升的钢铁股、银行股、化工股等品种，股价也将会同步回升。在操作中，建议市场参与者积极跟踪能够持续、稳定为全体股东创造增量利润的绩优股，尤其是一季度业绩超预期的绩优白马股。

　　 重阳投资表示，一季度A股市场整体上表现为先扬后抑，但实际上是市场内部结构性再平衡的综合结果。影响二季度A股运行的主要因素，首先是上市公司盈利预期，其次是市场流动性。预计A股市场在第二季度将逐步完成对不同公司的重新评估和定价，总体上，可以概括为市场的结构性再分化。

(责编：王震、吕骞)

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