也买酒董事长刘旭阐述也买酒直播发展模式。

4月4日，由中国酒类流通协会与也买酒合主办的中国酒类流通市场“酒类新零售 直播赢未来——2021年春季糖酒会新媒体业务研讨会”在成都举行。研讨会上，与会嘉宾共同为酒类流通市场在直播等新媒体业务发展诊断把脉。

直播开启酒类流通3.0时代

“酒类消费者越来越注重酒类消费的体验性与便捷性，新的消费需求对酒类流通行业来说是挑战也是机遇”，中国酒类流通协会会长王新国在致辞中说到。“直播带货加强了品牌和消费者之间的交互沟通，使线上销售具备了线下导购的功能，这是传统的电商不具备的”，古井贡山东销售部总经理王德保在谈到直播业态时表示。全兴董事长龚如杰认为，新媒体直接触达客群，把流量转化为销量，酒类加新媒体加新零售一定会产生巨大的叠加效应。舍得酒业营销公司总经理王维龙则提出，“随着5G的到来，数字化的升级，未来的酒业流通可能出现更加立体化的营销方式”。

深耕直播行业的飞兔传媒总裁吴润枭则认为，品牌自播在今天或许还是“新贵”，在未来，会变成“标配”。快手大V吴一站在主播立场上提出建议：直播电商需要洞察目标人群属性与用户画像，精准判断其消费取向与服务需求。抖音达人王小川提出了自己的期望：“酒类直播间不应该只做单纯的销售，还应该传播白酒文化、白酒知识，宣传中国的白酒品牌。”酒类自媒体达人宋宁（老宋的微熏23点）则表示：“无论是直播还是短视频，都需要产出酒类消费者感兴趣的内容，要有娱乐性”。抖音红人牛肉哥则强调，“直播火热的当下，不要忽视短视频的重要性，短视频内容可以持续不断的发酵，持续为品牌宣传引流。” 也买酒董事长刘旭认为，直播带货作为新零售模式下的创新探索，相对传统的O2O模式更有生命力，传统的线下门店销售，是酒类流通的1.0版本，而打通线上线下渠道的O2O模式是酒类流通的2.0版本。如今横空出世的直播模式将开启酒类流通的3.0时代。

刘旭表示，也买酒已经全面开启新媒体业务战略，组建了逾200人的专业新媒体运营团队，未来将搭建直播基地品牌馆，同时在全国800多家门店全面进行店铺直播。通过专业高效的新媒体业务运营模式，解决品牌、渠道及达人网红在直播带货中遭遇的痛点。

整合供应链资源，直击当前酒类直播痛点

在谈到也买酒的新媒体业务运营模式时，刘旭谈表示，也买酒将致力解决移动新媒体酒类消费的“人”“货”“场”匹配问题，面对行业客户端，“以货找内容”，针对不同的产品设计不同的内容策略，实现效果为导向的营销服务；在内容发布者端，则通过“以内容找货”，即针对不同的内容匹配相适应的产品，为其实现数据化营销服务。

同时，对于当前酒类直播所面临的一些共性的痛点问题，也买酒也给出了切实的解决方案。对于品牌商而言，开启直播带货会受限于酒厂体制无法支持分散式个人合作，无法事前规划、评估品销合一的结果，以及不具备To C端的后续物流、售后客服等服务体系等问题，而也买酒的新媒体业务规划则拥有针对性的解决方案。刘旭介绍，也买酒的直播业务将实行高度市场化运作，与酒水达人和网红签订独家直播带货合约，并通过完整的达人评估体系，来保证达人资源的合理利用。同时，也买酒拥有完整成熟的To C运营体系，能够精准完成“人”“货”“场”匹配，实现精准营销。

以“合”制胜酒类直播新赛道

面对直播带货这一新赛道，在激烈的市场竞争中，采取什么样的战略，是也买酒重点思考的问题。刘旭强调，也买酒的战略目标是达成酒厂、平台、达人、也买酒之间的合作共赢和协同发展。

刘旭表示，也买酒长期以来坚持以“合”为核心理念。秉承“合”的发展观，也买酒已经通过与品牌商、渠道商、区域大商等成立合资公司，创立也买酒智慧门店，建立了完整供应链系统。未来，也买酒还将积极与业内头部电商平台、MCN机构和直播达人展开合作，构建完整的直播业务生态。通过联合酒类产业链各方资源，共同打造一个以酒为媒介，以消费者为核心的酒业生态圈。

(责编：张文婷、吕骞)