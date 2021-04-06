在“滴滴女性联盟”四周年之际，滴滴在内部宣布成立“滴滴多元与包容联盟（DiDi Diversity & Inclusion Network，简称DDIN）”，旨在打造更包容的职场环境，让不同国家、不同文化和不同背景的人才在滴滴得到平等和尊重，充分发挥潜能。

根据滴滴CEO程维和总裁柳青联名发出的全员内部邮件，DDIN将在原有“滴滴女性联盟”关注的女性话题之上，关注更多有关多元的议题，关注每一个人，希望每一位滴滴员工都可以在滴滴“Be Great, Be You”，“无论你在滴滴内是‘大多数’还是‘少数派’”。

DDIN集团委员会将从员工（Workforce）、职场（Workplace）和社区（Community）三个方面，在全球范内因地制宜，推行相应的机制政策、培训等，并且会陆续启动主题活动和研讨会，邀请全员共建多元、包容的氛围。滴滴国际事业群也将在集团委员会的指导下，率先成立事业群层面的委员会，在事业群内打造互相理解、互相支持的包容性职场。

目前滴滴已经在全球十多个国家运营业务，如何让每一位员工感受到自己是被尊重和重要的，不同的想法和理念在滴滴都是值得被倾听和鼓励的，是滴滴组织建设升级的重要课题。2017年，滴滴就已在中国互联网行业中率先成立了赋能内部女性员工的组织“滴滴女性联盟”，推出了多项课程和活动，以促进职场性别平等，激发多元文化氛围。目前滴滴中高层管理团队中有近30%为女性，“多元”也被写进了滴滴的文化价值观中。

(责编：张文婷、吕骞)