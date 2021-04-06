国家乡村振兴局副局长洪天云。 图片来源于国新办官网

人民网北京4月6日电 （记者李楠桦）今日，国新办举行《人类减贫的中国实践》白皮书新闻发布会。国家乡村振兴局副局长洪天云在发布会上介绍，现在重点任务就是要做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，确保群众在“搬得出”的情况下稳得住、有就业，还要逐步致富。

“十三五”期间，国家在“一方水土养不好一方人”的地区，通过易地扶贫搬迁方式搬迁了960多万人口，实现了全面脱贫。易地搬迁后续扶持工作该如何开展？洪天云表示，主要做好以下四方面：

一是促进搬迁群众更充分更稳定就业。坚持扶志扶智和扶技扶业相结合，深入开展就业的专项帮扶。同时，帮助搬迁群众转变就业观念，提高就业技能，切实组织好外出务工，不断扩大就地就近就业渠道，确保有劳动力的搬迁家庭都有人能够实现就业。

二是推动后续产业可持续。针对一些安置点产业发展与劳动力结构不适应、不协调的情况，指导各地将后续产业可持续发展纳入县域经济发展的全局来谋划，立足当地的比较优势，真正促进一二三产业协调发展。

三是加强基础设施建设和公共服务。当前，易地扶贫搬迁960多万人，集中安置点800人以上的有3.5万个，上万人以上的大社区有60多个。这些必须配套“水电路讯”等基础设施，有的配套还没有完备的，必须跟上去，加快完善一体化、均等化的公共服务体系，促进新老居民共享公共服务。

四是构建开放融合的安置社区。完善社区治理，重视人文关怀，丰富精神文化生活，促进搬迁群众与所在地居民融合交往，提高搬迁群众对新社区、新居住点有归属感、认同感和幸福感，促进安置点邻里和睦、人心相通、开放融合。

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