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快手青少年模式再升级 推动隐私保护系统化

2021年04月06日15:03 | 来源：中国新闻网
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原标题：快手青少年模式再升级 推动隐私保护系统化

近年来，短视频直播类App兴起的同时，未成年人网络保护问题也屡次引发争议。3月30日，南都未成年人网络保护研究中心发布《短视频直播App青少年保护测评报告》。报告从隐私保护条款、账号创建、内容审核、青少年保护模式设计、充值打赏机制等五个方面对20款具有代表性的短视频直播App进行了测评。测评结果显示，快手位列保护程度较高水平。

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“这得益于快手近年来在未成年人保护方面的多项务实举措。”快手相关负责人表示。

青少年模式再升级

长期以来，快手高度重视未成年人保护工作。2019年，快手对“家长控制模式”全面升级为“青少年模式”，所有用户均可通过侧边栏“青少年模式”入口，点击进入设置密码流程，密码设置完成后即可开启功能。“青少年模式”严格遵循“纯看”的标准，故开启青少年模式后会对未成年人用户每天使用时长、使用时段、钱包功能进行更严格强制限制，并无法开启直播。

后续又在青少年模式下增加“青少年守护协议”。在青少年模式确认开启界面下方，增添“青少年守护协议”链接入口(采取点选查看并勾选方式)。该协议从保护青少年个人信息安全举措、保障青少年健康使用指引，平台、监护人及青少年用户三方共同守护愿景等维度，详细描述青少年使用平台的法律应知和注意事项。

青少年模式产品内容池系统2.0版本于2020年10月26日正式上线，内容进行每日推审，主要围绕教育，对内容分门别类，精选音乐-乐器、运动-球类运动、才艺-手艺、动物-宠物、旅游-山水等40余类精品内容，打造真正符合未成年人兴趣的集合，寓教于乐。

推动隐私保护系统化

为了更好地保护未成年人隐私，快手今年2月上线了“儿童实名认证通知监护人”新功能，在未成年用户做实名认证时，平台专门增加监护人授权环节。据悉，此举为国内短视频行业进行了有益探索，有望在全行业推动未成年信息保护的规范化、系统化。

新功能具体操作流程如下：

在用户做实名认证时，年龄小于14周岁，将被要求填入真实姓名、身份证号、手机号，通过校检后进入下一步，填写监护人相关信息；随后平台将根据所填监护人信息联系监护人，征求其授权同意，同时告知监护人未成年人保护相关条款；监护人授权同意后，账号方可实现认证；如未成功获得授权，系统将重新返回认证最初界面，并删除已收集到的儿童信息。

据介绍，为防止虚假监护关系认证，平台除了要求监护人进行人脸识别，还规定单个监护人不能绑定3个以上的儿童用户，并对监护关系进行交叉核验，尽可能保障信息的安全和准确。在监护人通知和授权同意过程中，平台将就是否开启青少年模式、是否允许被监护人发布作品并被推送等问题征求监护人同意，保障账号使用过程中的隐私、内容安全，切实保护未成年人权益。

“隐私保护不仅仅针对已实名认证的儿童用户。有部分未成年人用户会从其他渠道获取账号或暂时未进行实名认证，风控策略抓取后，针对这类被识别为高度疑似未成年用户的账号，也建立了一套较为完备的识别、引导和保护机制，平台也将实施主动保护。”快手相关负责人表示。

不断完善审核规则 持续升级保护工具

除了对儿童个人信息保护升级外，快手近期还在保护工具、内容安全等方面也进行了升级。

据悉，含有“青少年模式”、“空中课堂”、“护苗在行动”、“快手客服”四项功能的青少年保护工具箱已于2020年11月30日上线；“未成年人投诉举报专属通道”、“未成年人退款专属入口”功能于2020年12月31日上线并添加入青少年保护工具包。用户只需打开左侧边栏下方“未成年人保护工具”，即可流畅使用未成年人专属保护工具。

同时，快手还从有利于未成年人保护的角度，制定未成年人信息审核标准及处置措施，提升未成年人发布内容规则的合规性、时效性、针对性和可执行性。增强涉未成年人高发违规审核力度，加强涉未成年人内容的审核力量。

快手将建立平台内容分级分类管理制度，创建向儿童用户推送内容的独立算法。在推送涉及未成年人内容时，包括但不限于削减对未成年人喜好用户群体的推送频次，合理控制在同城、标签、频道等各个场景推送涉未成年人内容的曝光次数和范围，强化对未成年人喜好用户行为的诊断策略等，逐步形成一套有别于一般用户的独立推送算法和分发逻辑。例如增加屏蔽设置功能，添加涉未成年人内容的屏蔽词，针对个别内容进行屏蔽处理；当用户搜索涉未成年内容时会弹出“保护未成年人”警示图等。

(责编：张文婷、吕骞)

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