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深市两板正式合并 专家：可视为注册制改革的一部分

2021年04月06日15:14 | 来源：人民网
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人民网北京4月6日电 （陈炜）自今日开始，深市主板、中小板将迎来一个新的开始，两板合二为一。至此，深交所将形成以主板、创业板为主体的市场格局。据统计，深交所主板（合并前）市值近10万亿元，中小板总市值超13万亿元，合并后将迎来超20万亿元的市场。

“本次两板合并，可以视为注册制改革的一部分。”中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军对人民网表示，国家“十四五”规划及今年的《政府工作报告》中，都明确了注册制改革的重要性，在整个资本市场中稳步推进注册制改革已成定局。

往前回溯，2004年5月27日，中小企业板块启动开板，开辟了中小企业、民营企业进入资本市场的新渠道。在过去的17年里，有4个年份的总市值均超过10万亿元。总市值从当年的400亿元，成长到如今的超13万亿元。

17年间，中小板在不同时期诞生了一批知名上市公司，诸如东方雨虹、紫光国微、华兰生物、苏泊尔、新和成、牧原股份、三花智控、立讯精密、美年健康、达安基因等。

谈及两板合并的原因，证监会表示，深交所主板和中小板在发展中暴露出一些问题，如板块同质化、主板结构长期固化等。因此，合并深交所主板与中小板是坚持问题导向的改革之举，有利于优化深交所板块结构，形成主板与创业板各有侧重、相互补充的发展格局，可以更好满足不同发展阶段企业的融资需求，增强深交所的服务功能。

两板合并将会带来哪些调整，对市场有怎样的影响？深交所表示，本次改革对交易规则、融资融券交易实施细则、高送转指引等7件规则进行了适应性修订，对《关于在部分保荐机构试行持续督导专员制度的通知》等2件通知进行了废止，主要涉及删除中小板相关表述、统一高送转定义、调整相关交易指标计算基准指数、取消持续督导专员制度等内容。

“科创板首先引进了注册制，之后注册制又在深圳创业板中推进，目前注册制改革还有三个板块的发展空间，一个是上海的主板，另外两个是深圳的主板和中小板。现在将其中两个板块进行合并，可以减少推行注册制的工作量和工作难度。”赵锡军说，本次两板合并对金融和证券市场具有积极意义，不仅可以降低板块经营成本，还能提升工作效率。

“很多人担心市场会因此产生动荡，这是不必要的。两板合并是为了证券市场的良好发展，投资者应当支持。”赵锡军说。

深交所也表示，本次合并仅对部分业务规则、市场产品、技术系统、发行上市安排等进行适应性调整，总体上对市场运行和投资者交易的影响较小。

深交所在两板合并通知中也表示，两板合并是资本市场全面深化改革的一项重要举措，对于完善市场功能、夯实市场基础、提升市场活力和韧性、促进资本要素市场化配置、更好服务国家战略发展全局具有重要意义。

(责编：张文婷、高雷)

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