为深入落实中央全面推进乡村振兴决策部署，近日农业银行印发《贯彻中央农村工作会议和中央一号文件精神做好2021年服务乡村振兴和“三农”县域业务工作方案》（以下简称《方案》）。《方案》围绕服务乡村振兴、打造县域领军银行目标任务，细化任务清单、措施清单和责任清单，推动全行乡村振兴金融服务工作落实落细。

根据《方案》，农业银行将突出服务引领，倾斜配置县域信贷计划，强化服务乡村振兴考核考评，实现县域贷款投放“两高于”“两提升”“一稳定”目标。积极服务巩固拓展脱贫攻坚成果，实施金融服务国家粮食安全、乡村产业和乡村建设行动，确保乡村振兴重点领域服务水平显著提高。构建服务乡村振兴产品品牌体系，打造服务乡村振兴拳头产品、精品产品，促进全行“三农”产品体系更加丰富多元。完善涉农行业信贷政策体系，建立差异化审查审批快办机制。

农业银行聚焦打造县域金融服务领军银行目标，全力拓展县域核心市场。通过开展县域业务“提份额、增贡献、强基础”专项营销、“深耕乡村市场”零售业务营销、“进园区、进景区、进有贷户”营销、农民工群体营销等活动，提升县域市场服务能力。根据不同客群特点，构建推广源头获客、链式获客、“一产业一项目一方案”获客、场景金融获客等服务模式。按照百行标杆、千点示范的思路，打造县域领军银行标杆支行示范网点。

农业银行以数字化转型为驱动，不断提升服务乡村振兴能力。在农村集体“三资”管理平台基础上，研发全行统一的智慧乡村综合服务平台。推动县域掌银工程特色发展，研发推出掌银惠农专版。加快县域线上贷款扩面上量，推广“农户信息建档+全线上化运作”“惠农e贷”模式。开展县域场景营销竞赛，拓展县域场景金融。创新基于物联网全流程智能化的“三农”金融产品，在分行试点推出“物联e贷”、畜牧活体抵押贷款。

农业银行围绕渠道融合强化县域网点布局优化和线上渠道支撑。制定网点布局规划，加快全行网点向城乡结合部、县域乡镇地区迁建。加强线上线下渠道协同，提升惠农通服务点服务功能，开展掌银示范村建设，推动县域网点由业务操作中心向营销中心转变。

农业银行完善体制机制，充分发挥三农金融事业部支持保障作用。总分支行设立乡村振兴金融部，深化“三农”县域业务“放管服”改革，为服务乡村振兴和“三农”县域业务提供有力支撑。

农业银行坚持党建统领服务乡村振兴和“三农”县域业务工作。总行成立金融服务乡村振兴领导小组，各一级分行成立金融服务乡村振兴推进小组。鼓励引导人才到乡村振兴一线工作，发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，实现党建工作和乡村振兴融合互促。

(责编：张文婷、吕骞)