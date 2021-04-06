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2021第四届“优路杯”全国BIM技术大赛正式启动

2021年04月06日15:39 | 来源：人民网
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BIM是建筑行业信息化的未来，是我国建筑业改革的重要技术手段。为进一步推动BIM（建筑信息模型）技术在建筑信息化发展中的应用，深化产教融合、校企合作，创新BIM专业技术人才培养机制，加快BIM技术的自主创新发展、工程实践，近日，国家工业和信息化部人才交流中心正式启动2021年第四届“优路杯”全国BIM技术大赛。

本次大赛由国家工业和信息化部人才交流中心主办，石家庄铁道大学、郑州高新区管委会联合承办，北京环球优路教育科技股份有限公司总冠名，中炳工程技术河北有限公司运营支持，中国铁建股份有限公司、中国中铁股份有限公司、中国电力建设股份有限公司、中国建筑设计研究院、中国建筑第八工程局有限公司、南方控股有限公司（澳门）、中国建筑第五工程局有限公司、北京建工集团、同济大学、东南大学、大连理工大学、中南大学、北京工业大学、河北工程大学、华南理工大学、西南交通大学、山东大学、长安大学、北京交通大学等协办。

大赛已成功举办三届，为推动建筑领域校企合作、加速BIM技术应用落地做出重要贡献，是业内备受瞩目的重要赛事。2021年第四届“优路杯”全国BIM技术大赛是新的起点，将继续立足建筑业BIM创新与实践，为促进推动校企合作、培养高技术BIM技术人才付出努力。

在赛制上，本届大赛坚持校企联合报名的参赛制度，由院校（高职、本科）和企业联合组成团队参赛，不接受院校或者企业单独参赛。

大赛以实际项目（以企业为主体参与的实际工程项目）或设想项目（以院校为主体参与的设想项目）为载体。实际项目下设工业与民用建筑、公共基础设施两个类别，每个类别设置设计、施工、综合三个方向，各方向均设置有金奖、银奖、铜奖和优秀奖。同时大赛另设有装饰建筑、装配式建筑两个专项，每个专项设置金奖、银奖、铜奖和优秀奖。

设想项目分工业与民用建筑、公共基础设施两个大类，每个大类分设计、施工两个方向，每个大类每个方向设置金奖、银奖、铜奖和优秀奖。

本次大赛报名时间为2021年4月5日-7月15日。大赛官网将于4月5日开启报名通道。5月30日起，报名成功的参赛者可将作品以存储U盘并邮寄至组委会秘书处。大赛专家委员将本着公开、公平、公正原则分类分组别对各参赛项目按照评分规则进行评审。

(责编：张文婷、吕骞)

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