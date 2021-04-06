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清明假期旅游市场持续复苏 红色旅游成亮点

2021年04月06日16:53 | 来源：人民网
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人民网北京4月6日电 （许维娜）“在清明节这个小长假里，同学们一起自驾游，短短三天就去了好几个名胜景区，看到那么美丽的景色很开心，感觉好久都没这么放松了。”清明假期外出旅游的大学生小林告诉人民网财经。

清明假期，各地迎来了今年首个出游高峰。经文化和旅游部数据中心测算，综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据，2021年清明节假期，全国国内旅游出游1.02亿人次，按可比口径同比增长144.6%，恢复至疫情前同期的94.5%。实现国内旅游收入271.68亿元，同比增长228.9%，恢复至疫情前同期的56.7%。

以北京为例，官方发布的数据显示，在清明三天假期里，北京全市重点监测的182家旅游景区（地区）累计接待游客608.7万人次，同比2020年增长4倍，恢复到2019年同期的98.73%；营业收入为2.9亿元，同比2020年增长9.3倍，同比2019年增长8.73%。此外，全市宾馆饭店接待入住总客人数为17万。

人民网财经从中国国家铁路集团有限公司获悉，4月2日至5日，全国铁路发送旅客4991万人次，日均发送1247.8万人次，比2020年清明小长假增长225.8%，恢复至2019年同期的92.4%。

多个平台也在今天发布了清明假期旅游数据，全国各地旅游市场持续复苏，旅游、返乡、探亲等需求在清明节得到释放。其中，红色旅游成为亮点，“95后”成为清明假期出游的主力，“00后”的红色旅游预订量同比涨超630%。

来自携程方面的数据显示，今年清明节国内机票订单对比2019年已实现双位数增长。酒店方面，清明节“酒店度假”热度不减，订单量相较于2019年增幅过两成，环比3月同期亦有近4倍增长，周边游酒店订单相较于2019年也有40%以上的增长。

跨省游方面，消费者强烈的出游意愿推动了清明节成为今年首个跨省游高峰，节前两周报名跟团游的人数相较于2019年已经实现近四成增长。“如果将维度扩大至整个3月，复苏信号则更为显著，3月跨省游订单环比增长高达7倍。”携程相关负责人告诉人民网财经。

此外，清明节高端消费趋势明显。私家团预订量对比2019年增长260%；主题游亦有不俗表现，订单量对比2019清明假期增幅达127%。

飞猪联合夸克发布的《清明假期出游报告》显示，清明“补偿式出游”需求强劲，带动旅游市场在疫情后首次出现井喷势头。清明旅游预订量同比涨超450%，已超过2019年同期。其中，乡村民宿预订量同比涨超16倍，门票预订量同比涨超20倍。

红色旅游成为今年清明小长假的又一亮点。飞猪平台上，红色旅游人群越来越年轻。“95后”和“00后”占比近50%。“00后”的红色旅游预订量增速最快，同比涨超630%。遵义、延安、湘潭、南昌、嘉兴、井冈山等红色旅游热门目的地预订量同比涨超180%。

新消费也吸引了新人群。飞猪数据显示，今年清明假期，“95后”首次成为出游主力，占比38%排在第一，其次是“90后”和“80后”。在夸克搜索上，清明假期“95后”热搜的游玩内容分别是赏花、观鸟、踏青、汉服出行和网红地标打卡。

此外，影视热播剧也成为年轻人出游新动力。《司藤》取景地云南西双版纳和大理蹿红，相关航线机票在飞猪的预订量同比涨超520%。

有专家表示，从今年清明小长假来看，旅客被压抑的出游需求得到了初步释放，在即将到来的五一、暑期，旅游业将迎来一波大规模的回暖。

(责编：张文婷、高雷)

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