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中粮名庄荟将持续完善全品类布局

2021年04月06日16:57 | 来源：人民网
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4月5日，中粮名庄荟在成都召开 “谋定御变立潮头，聚势敢为启新程”的年度经销商大会。中粮名庄荟国际酒业党委书记、总经理焦国强在会上发表了题为《新时代，新征程》的主题报告，报告中指出，名庄荟在“十三五”期间，发展速度超进口酒行业增速，五年复合增长率为23%。

焦国强认为，葡萄酒在中国消费前景巨大，增量可期，白酒行业集中度逐年提升，尤其是酱酒市场规模继续扩张。

会上，凯度咨询特邀嘉宾赵晖就当下中国快消品与酒水行业的趋势做出解析。赵晖认为，未来几年，消费分级会愈发凸显，但葡萄酒市场相对稳定，平价产品和高端产品共存。虽然受到疫情冲击，礼赠市场仍然具有很大需求量，网购在快消品的占比已经超过25%，成为第一购买渠道，同时，中小超市呈上升趋势，企业应重点关注高收入，年轻有孩及空巢家庭几大人群。

面对市场形势与消费者需求的急剧变化，如何在较为碎片化的进口酒市场环境中找准增长路径，成为进口酒企业思考的重要问题。

中粮名庄荟国际酒业优商管理中心总经理兼互联网营销中心总经理郭强在发言中表示，消费者、零售企业、技术变革的相互融合，促成了零售业态的创新。存量搏杀下，全渠道营销互动、流量优化配置才是驱动增长的主要因素。中粮名庄荟将顺应消费分级下的用户需求，拥抱互联网思维，但更要向传统渠道致敬，通过数据精细化运营和优商V酒库的落地，全渠道发力，形成线上线下内外双循环模式。

(责编：张文婷、吕骞)

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