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国开行设立科技创新和基础研究专项贷款

2021年04月06日17:04 | 来源：人民网
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近日，国开行制定印发《关于加快推进科技创新和基础研究专项贷款的指导意见》，设立科技创新和基础研究专项贷款，“十四五”期间总体安排投放专项贷款3000亿元，其中2021年安排投放500亿元，加大金融支持科技创新力度，为加快建设科技强国作出积极贡献。

据介绍，该专项贷款以重大科技项目、重大科技基础设施建设、重点科技创新型企业为切入点，主要用于支持基础研究和原始创新，助力实施战略性科学计划和科学工程；支持产学研深度融合，打造统一开放、竞争有序的产学研协同创新网络；支持科技成果转化及产业化，提升企业创新能力。对于专项贷款，国开行将实施差异化信贷政策，提升金融服务质效，助力降低科技创新融资成本。同时，按照国家政策规定和业务准入要求，稳妥有序推进专项贷款相关工作，做好授信评审、严格发放支付、强化贷后管理，确保金融支持科技创新健康可持续发展，守住不发生系统性风险的底线。

(责编：张文婷、吕骞)

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