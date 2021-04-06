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洋河张联东：白酒行业进入“白银时代” 名酒将成为受益者

2021年04月06日17:59 | 来源：人民网
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人民网成都4月6日电 （记者孙博洋）4月7日-9日，第104届全国糖酒商品交易会将在成都召开，超过4100家厂商汇集于此展示发布新产品、洽谈合作。同时，也有很多厂商在糖酒会期间举办论坛，云集众多行业大咖，对市场，对行业发表观点。

4月6日，主题为“双名酒、新战略、迎未来——名酒双沟发展趋势高峰论坛”在成都举行。论坛上，刚刚履新的洋河股份董事长张联东发表了题为《名酒之名》的主题演讲，从“机遇、价值、引领”三个方面深度解析了中国名酒的时代机遇与未来战略。

谈机遇

张联东在发言中说：“白酒行业的大环境和大生态怎么样，只有真正生存在其中的企业才有更加切身的体验，才能更为准确地表达。”

在张联东看来，白酒行业正由“黄金时代”转入“白银时代”。白酒行业发展的基本逻辑，在于“量”与“价”两个要素。过去几年，白酒行业量价齐增，是“黄金时代”；当前行业整体向“白银时代”过渡，量趋于稳定，价格还在上涨。未来“白银时代”将进入深水区，从增量到存量，从极化到平衡，量、价都将趋于稳定状态。

张联东认为，“白银时代”是一个竞争更激烈的时代，也是名酒显现竞争优势的时代。因为名酒积累了品质、品牌、文化和规模等诸多优势，在行业的结构性分化中，大多数企业的增长将会变得越来越难，但名酒将是最大的受益者。

张联东表示，名酒已经构建了坚实的产业基础，近十年来所有发生于其间的承继与创造、竞争与博弈、成就与经验，都是腾飞前的准备。

谈价值

中国名酒，是中国酒业荣誉与品质的代名词，它们身上凝聚的历史基因和卓越品质，是行业高质量发展的稀缺资源。它们曾经“名”在青山绿水的绿色滋养，“名”在历史悠久的特色传承，“名”在岁月留香的文化积淀，“名”在与时俱进的创新发展。当下，老名酒遇上新时代，新时代的名酒如何“唱得响亮”？在张联东看来，名酒应该更多地“名”在“价值回归”上。

“当前白酒行业进入分化趋势加剧的阶段，白酒也会和很多行业一样回归到产业本质，而酒的本质就是人。”张联东认为，作为行业的头部阵营，名酒应该率先回归，以人为本创造价值。

张联东认为，以人为本，首先是“守候人”，酿好酒、做好产品，究其原点，就是要回归到做匠心匠艺的守候人，追求在传承中坚守，在坚守中创新，酿酒人做酒不仅要做到“艺高不让古人”，还要“匠心更胜古人”，将良心贯穿始未，用耐心守候匠心，最终用匠心成就好产品。

其次是“愉悦人”，打造好酒的本质，就是要根植于生活，根植于美好生活的想象，打造为消费者创造价值的能力，让高品质、高品位的好产品能够“愉悦人”。

最后是“服务人”，“以消费者为中心”注重锻造“三种能力”：一是企业自身队伍服务消费者的能力，坚持以产品为根本，让消费者得到满意的消费和超值的享受。二是企业服务合作伙伴的能力，持续构建协同合作、共生共赢的市场生态。三是和合作伙伴一起为消费者提供更好服务的能力，发挥企业与商家共同构建起的“生态系统”力量，为消费者提供最满意的美酒和体验。

谈引领

纵观白酒行业发展，领先品牌大多有“中国名酒”基因，名酒是行业的脊梁,更是行业的灵魂，“名酒好，行业好；行业好，名酒会更好”，张联东表示，新形势下名酒还要“名”在格局引领，“名”在时代担当，继续为行业做表率、做示范，引领行业发展进入新阶段新格局。

传承名酒是一份责任，创新和发展名酒更是一份荣耀。张联东表示，名酒要发挥龙头带动作用，致力于打造“五个标杆”：一是打造品质升级的行业标杆，不断为自身设立更高的目标，引领行业技术、品质持续升级；二是打造“以消费者为中心”的行业标杆，以消费者需求为第一、以消费者体验为第一、以消费者福祉为第一；三是打造创新发展理念的行业标杆，在敢为人先中寻求突破，在改革创新中勇立潮头，引领行业转型跨越、创新升级；四是打造“美美与共、和谐共生”的行业标杆，尊重白酒之间的特色差异，理解白酒的独特性与多样性，共同维护行业和谐发展的大生态；五是打造弘扬白酒文化的行业标杆，彰显出新时代中国白酒的良好形象和家国情怀。

值得注意的是，本次论坛是张联东接棒洋河股份董事长后的首次公开亮相， 他对“名酒之名”深度思考的背后，让行业看到了白酒行业蓬勃涌动的新思潮，梦想的洋河正加速铺展“双名酒”发展的新画卷，“一沟一河”正迸发出奔腾的力量。

张联东表示，洋河股份历来就有“梦想文化”的优良传统，从“蓝色经典”到“中国梦”，再到“更好的时代，值得更好的你”品牌价值理念的提出，彰显了企业发展的鲜明特征，其中蕴含的家国情怀与时代精神，在消费者心中有深刻的共鸣。洋河正在将“梦想文化”作为新时代“文化洋河”建设的核心内涵，着力打造“梦想的洋河，时代的洋河”，张联东坚信，“名酒一定能够迸发出与时代同频、与家国同‘新’的澎湃力量，让名酒奋进的梦想激荡起时代的回响。”

(责编：张文婷、高雷)

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