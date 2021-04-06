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工信部：天天果园、美图证件照等60款APP因违规未完成整改被下架

2021年04月06日20:22 | 来源：人民网
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人民网北京4月6日电 （赵超）今日，工业和信息化部发布《关于下架侵害用户权益APP名单的通报》。天天果园、美图证件照等60款APP因未按要求整改被下架。

今年3月11日，工信部向社会通报了136家存在侵害用户权益行为APP企业的名单。截至目前，经第三方检测机构核查复检，尚有53款APP未按照工信部要求完成整改。各通信管理局按工信部APP整治行动部署，积极开展手机应用软件监督检查，此次浙江省通信管理局检查发现仍有7款APP未完成整改。

工信部通报的53款未整改APP有：屠龙破晓、迅捷PDF转换器、计步赚钱、乐车邦、微微电话、A8体育直播、写小说神器、招财日历、美图证件照、降温宝、拉风漫画、滴驾教练、词道、天天果园、松果倾诉、萌龙大乱斗、车E兴、互利帮、一键卸载大师、全能扫描王等。

浙江省通信管理局通报的7款APP是：变啦、十音文学、焰火化学、花麻麻、对哒、纺织超人、四季联盟。

依据《网络安全法》和《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》（工信部信管〔2016〕407号）等法律和规范性文件要求，工信部组织对上述60款APP进行下架。工信部要求相关应用商店应在本通报发布后，立即组织对名单中应用软件进行下架处理。

(责编：赵竹青、高雷)

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