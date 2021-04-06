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IMF预计今年全球经济增长6%

2021年04月06日23:13 | 来源：新华网
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新华社华盛顿4月6日电（记者许缘 高攀）国际货币基金组织（IMF）6日发布《世界经济展望报告》，预计2021年全球经济将增长6%，增速高于此前预期。

报告说，得益于主要经济体财政支持以及今年下半年有望出现由疫苗广泛接种推动的经济复苏，今年全球经济有望增长6%，较1月份预测值上调0.5个百分点。同时，由于全球主要经济体采取前所未有的政策应对措施，新冠疫情对全球经济的创伤或小于2008年国际金融危机。

报告预计，今年发达经济体经济将增长5.1%，新兴市场和发展中经济体经济将增长6.7%。其中，美国经济将增长6.4%，欧元区经济将增长4.4%，日本经济将增长3.3%。同时，IMF预计中国经济今年将增长8.4%，较1月份预测值上调0.3个百分点。

展望未来，IMF认为，全球经济增长前景仍然具有高度不确定性，将主要取决于疫情发展及政策行动的效果等。IMF预计，2022年全球经济增幅将收窄至4.4%，中期增速将放缓至3.3%，反映出疫情对供应潜力的损害和疫情前已出现的劳动力增长放缓等问题。由于政策空间受限，新兴市场和低收入发展中经济体预计将在中期受到更严重冲击。

IMF首席经济学家吉塔·戈皮纳特表示，随着人们普遍接种疫苗并逐渐适应疫情下的工作方式，加之主要经济体出台额外财政支持，全球经济度过危机的前景越发明朗，但仍面临严峻挑战。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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