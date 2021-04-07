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“城市水利”学者侯精明：

让城市在雨天不再“看海”

2021年04月07日05:15 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　1月12日，侯精明（后左二）在西安理工大学与研究生一起观看VR城市内涝模拟演示。
　　新华社记者 刘 潇摄

　　据新华社电 （记者姜辰蓉）暴雨瞬至，倾盆雨水在地面迅速汇聚，向下水井口奔去。但随着降雨持续，排水系统超载，大量地面积水产生，严重时车辆也被内涝的“海洋”围困……当通过网络看到这样的情景，身在海外的侯精明感受到责任的召唤。

　　“我曾在德国、英国留学，并从事与水相关的研究。看到国内不少城市遇到雨季内涝的问题，我就决定回国。能用所学的知识帮助祖国解决实际问题，一直是我的愿望。”侯精明说。

　　当侯精明还是一名大学生时，一位老教授曾对他和同学们说：“你们中将来有人可能会选择出国留学，我希望你们完成学业后能回来报效祖国。”十多年来，侯精明在海外相继攻读硕士、博士，还完成了博士后相关研究，但他仍时时牢记恩师的话。2016年，他回到祖国，其后入选国家青年特聘专家。

　　多年来，中国的城市化率以每年约2%的速度增长，高速发展中，问题也随之显现，城市内涝就是其中之一。“城市发展中，最先考虑的是人的问题，自然因素往往会被忽略，很多国家都有相同的发展历程。”侯精明说，“强降雨导致的城市内涝，不仅会造成交通瘫痪、财产损失，甚至有人因此失去生命。”

　　近年来，由于全球气候变化，强降雨等极端天气频发。每当暴雨来临，别人避之不及，侯精明带领的西安理工大学研究团队成员却争相往外跑。他们要到各个易涝点去实地观测，收集资料，建立涝情数据库。

　　他们发现了许多导致城市内涝的因素：在一些城市化进程较快的地区，硬化面积占比大，不仅会减少下渗水量、增加地表径流，还导致汇流速度更快，极易在地势低洼路段和下穿通道形成内涝积水；部分管网排水能力不足，汇入雨水下排不及，有的地段被雨水冲刷来的树叶、生活垃圾等堵塞了雨水口；不少城市片区排水管网系统雨污合流，污水中的垃圾容易堵塞管道，加上维护不及时，导致管网淤积……

　　“不同城市自然因素、建设情况等不尽相同，要根治内涝，让城市在强降雨来临时不再‘看海’，需要找准每个城市的‘病因’，对症治疗。”侯精明说。他带领的研究团队和国内多个地方的政府部门开展合作，为城市细致“把脉”、精准“开方”。看到提出的方案从电脑模型变成实际场景，一处处内涝点被解决，城市的痼疾得到缓解，侯精明感到欣慰。

　　作为陕西省水模拟及灾害管理创新团队负责人，侯精明理想中的“健康”城市是“海绵城市”。这种城市能像海绵一样，在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性，也被称为“水弹性城市”。“‘海绵城市’应具备渗、滞、蓄、净、用、排六大功能，雨水有足够的空间，不会无处可去，小雨不积水，大雨不内涝。”他说。

　　近年来，国内已有部分地区正在进行“海绵城市”的试点建设，侯精明和他的团队也参与其间。他们在深入研究和实践中发现，迄今，各地“海绵城市”建设主要依托灰绿工程设施来开展，但对灰绿设施如何优化布设、源头到末端调控设施如何有效融合的问题研究不够；工程实施主要在市区，但对与之息息相关的城郊、流域等关注不足。

　　他们希望能在目前的基础上更进一步，建立灰绿协同、统筹城乡、因天地制宜的“大海绵城市”理念。在这个理念下，城市与流域、天空与地面、供水与排水都能交叉融合，真正从根本上解决城市水资源问题。

　　在研究之余，侯精明还和团队成员一起利用虚拟现实技术，开发出强降雨环境下的逃生游戏，并建立区域大数据平台，为域内居民提供极端天气预警、内涝规避提醒等服务。对此，侯精明说：“‘海绵城市’建设不是一朝一夕能达到的，也不是一个人、一个团队能完成的，它需要更多人的了解和参与。我们也很愿意承担起科普、服务的责任，减少内涝对人们生活造成的影响。也希望能有更多人关注这一问题，和我们一起为建设美好城市而努力！”

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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