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粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地开园（创业资讯）

2021年04月07日05:15 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社广州电 （记者吕诚成、洪泽华）粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地日前正式开园，旨在为港澳青年、大学生、留学回国人员等提供全周期创业孵化育成服务，打造集交流、培育、实训、孵化、展示、对接等功能于一体的示范性平台。

　　园区由广东省人力资源和社会保障厅和广州市天河区人民政府合作共建，建筑面积达6.65万平方米，总投资超7亿元。经评审，首批51个项目落户园区，涵盖人工智能、新一代信息技术、节能环保、高端装备制造、新材料、生物医药与健康、新能源等前沿科学行业领域。目前已入驻近40家，包括6个港澳团队和9个港澳初创企业。

　　孵化基地内设路演大厅、会议中心、书吧等公共设施，一站式综合服务大厅可为创业者们提供24小时“不打烊”的营商服务，“产品试验试制区”内有产品设计、仿真、柔性产线、增材制造、3D打印、激光技术、精密测量等相关软硬件设备，可为创业团队及企业提供先进制造、高端软件、文化创意等领域的产品样品创新试制服务。

　　“我们制作可动人偶需要大量使用3D打印设备，产品试验试制区很有吸引力，”威酷模玩（香港）有限公司董事长兼总经理刘秋月说，“设计人才和品牌营销集中在中国香港，要打开市场必须在大湾区内整合资源。”

　　目前，第二批入驻项目招募筹备工作已经启动，共收到69个申报项目，港澳青年创新创业项目招募目标比例有望提升至70%以上，目前正加紧组织审核。

　　园区的运营单位之一、广州力华投资有限公司董事长陈粤认为，创新创业孵化基地的成立能够有效整合各地优势资源，将发挥龙头作用，带动大湾区内12家创新创业孵化器形成合力。

　　随着大湾区建设加速推进，越来越多港澳人士到广州天河区工作和生活，天河区也不断营造适合港澳青年创新创业的公共服务和人文环境，各项就业创业政策服务对象范围已扩大到来穗创业的港澳青年。截至3月初，在广州天河区办理了有效就业登记的港澳青年就业人数已达1085人。

　　本次入驻园区的香港国际青年创客联盟负责人李为旭认为，园区对人才有强吸引力，为港澳青年创业提供了便利政策。下一步，创客联盟将带动香港青年创客来穗交流合作，以园区为起点向其他地方扩展，找到广阔的发挥天地。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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