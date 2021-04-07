本报电 （记者 孙亚慧）日前，第八届海归论坛“湖南省留学人员创业启动支持计划项目选拔大赛”在长沙正式启动。本届论坛首次将项目路演升级为项目大赛，对留学人员初创的优秀企业进行资助及推介，为广大海归创新创业者搭平台、建生态、筑体系。

项目大赛从3月27日持续到9月13日，分为初赛、复赛、决赛3个阶段。初赛将在线上举行，共设置50个晋级名额；复赛将在线下举行，共设置20个晋级名额；决赛在9月以线下路演形式举行。与此同时，本次项目大赛提供配套创业活动，针对进入半决赛的项目，组委会将免费进行各种形式的宣传推广，获奖项目还可获得湖南省11个留创园入驻优惠政策扶持及多重平台推介。

据介绍，自2014年第一届成功举办以来，海归论坛共邀请了700多名来自全球的行业专家及优秀人才、海外侨团代表以及1000多名省内外海归代表参加活动，促成42名海归博士与湖南高校、企业签订入职协议，107名海归博士签署意向协议。其中项目路演作为历届海归论坛的重要组成部分，共成功引进26个海归创业项目落地湖南，收获投资金额2.1亿元。

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