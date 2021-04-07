海外网 陈菲扬

乔班德·特伦特（Jobandtalent）是世界领先的在线招聘公司，通过大数据精准算法，有效提升供需双方的匹配效率。公司总部设在西班牙马德里。胡安·乌尔迪亚莱斯（Juan Urdiales）是该公司联合创始人兼联席首席执行官。

胡安毕业于西班牙科米利亚斯主教大学工商管理与法律专业。在大学期间，他基于新零售理念，创办了一家普鲁斯库安普菲塔公司。

2009年，胡安与费利佩·纳维奥共同创立了乔班德·特伦特。在胡安看来，从就业市场寻找职位，有时是一个漫长而困难的过程。“我们希望改变这种状况，所以创建乔班德·特伦特。公司根据职业候选人的专业能力、工作经验等情况，致力于为应聘者提供理想的职位。”

乔班德·特伦特平台核心是由工程师和数据科学家精英团队开发的专有工作匹配技术，该技术可在短时间内与企业、求职者匹配。让招聘过程更快、更轻松，这也是乔班德·特伦特能让企业在短短几分钟内招聘到员工的原因。“我们的算法可以帮助求职者预测是否适合某个公司，帮助求职者找到一份能让他们表现更出色的工作。”胡安说。

与此同时，乔班德·特伦特创造了一个劳动力服务（WaaS）平台，有效增加了劳动力市场的灵活性。公司开发了一个数据驱动平台，帮助有临时职位的企业招到合适的人才，同时确保员工的稳定收入和福利。胡安表示，与传统的临时代理不同，乔班德·特伦特的重点是员工而不是雇主。公司利用其平台收集相关员工的数据，包括工作满意度、任期等，以便与雇主匹配，雇主也可使用其应用程序来管理合同等。

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(责编：赵欣悦、杨光宇)