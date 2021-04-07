本报记者 申智林

一把小钳子，市场能做多大？

规上企业57家，年产值超70亿元，60%以上产品远销欧美、中东和东南亚，带动就业2.3万人——这是湖南省邵东市仙槎桥五金小镇2020年交出的答卷。

千年冶铁史，百年五金名。因铁、锰和煤炭资源丰富，仙槎桥镇生产五金产品的传统由来已久。近年来，仙槎桥镇生产的固定扳手、活动扳手、钳子等五金单项产品国内市场占有率一度突破50%。

可是，大量企业脱胎于家庭小作坊、集中在中低端市场，产品附加值低、利润空间有限，是仙槎桥镇五金产业发展面临的困局。

2019年，仙槎桥镇搭上湖南省特色小镇建设东风。产业聚集、流程分工，在2.8平方公里的特色小镇规划区内，一条小小的五金工具产业链，焕发出新的活力。

邵东市小巨人智能锻造有限公司的车间里，通红的炉火，映亮了首席工程师康文喜的面庞。“4条钳子锻造线，日产锻造件2万把，八成以上供应园区企业。”

“要纾困局，必须整合资源，在产业协同和分工上下功夫。”仙槎桥镇党委书记宁效龙说，政府牵头，龙头企业引路，“2019年，在政策支持下，5家企业共同出资成立小巨人智能锻造有限公司，为小镇企业服务。”

效果立竿见影。“不仅解决了中小企业在锻造件数量上无法精准跟踪订单的问题，还能发挥先进生产线优势，提供定制化锻造件生产。”小巨人智能锻造有限公司总经理苏可说，公司去年提供60多种锻造件产品，“既让小镇企业降低了生产成本，又确保其能贴合市场需要。”

从新材料研发与引入到模具设计与生产，再到机床制作与加工，在仙槎桥镇，一条产业链连通上下游，环环相扣、企企相通。

眼下，一个与湖南华菱钢铁集团合作、总投资8000万元的废旧钢材回收基地正在仙槎桥镇加紧建设。“从新钢浇铸到废料回收，全线包圆。”邵东市五金行业协会会长宁登文说。

延链壮实肌体，创新强健骨骼。在湖南宁庆航空航天智能装备有限公司的车间里，生产厂长蔡和栋随手拿起一把钳子，向记者展示。“1套全自动化智能设备，8道精加工工序，产品加工精度能做到0.05毫米以内。”

宁庆公司是一家主要为航天科工服务的数控机床企业，此番落户仙槎桥镇，看中的正是当地在产业升级中所蕴含的智能制造大市场。

2020年，邵东市制定了《邵东市仙槎桥五金特色小镇五金企业转型升级专项资金管理办法》，印发了《关于申报仙槎桥五金特色小镇五金企业转型升级专项资金项目的通知》，提供全程保姆式服务，支持企业申报各类专项升级项目补助资金。12家试点企业，率先获批总计3000万元的转型升级奖补资金。

示范带动下，智能制造变革在小镇风起潮涌。截至2021年1月底，仙槎桥镇订购自动化生产线52条、自动化设备200余台，累计获得国家、省、市专利216项。

4月6日至8日，邵东第五届五金机电博览会举行。“展位从此前的600个增加到1200个，还是被预订一空。”宁登文说：“五金小产业，前景广着呢！”

《 人民日报 》（ 2021年04月07日 06 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)