本报电 日前，2021（第十二届）中国钢铁发展论坛在京举办。会上，中国工程院院士殷瑞钰表示，经过几十年的发展进步，我国钢铁行业的吨钢耗能与碳排放已经处于国际先进水平，但由于粗钢产量巨大，全行业碳排放总量仍然较大。生态环境部应对气候变化司司长李高呼吁，钢铁行业作为我国经济发展的重要支撑产业和碳排放重点行业，应强化对碳减排的共识，将挑战转化为高质量发展的动力，以碳达峰、碳中和目标为导向，推动行业碳排放尽早达峰。

此外，冶金工业规划研究院总工程师李新创说，钢铁行业正在加快研究碳达峰及降碳行动方案，包括推动绿色布局、节能及提升能效、优化用能及流程结构、构建循环经济产业链、应用突破性低碳技术、加强制度建设和政策体系支撑等内容。

（刘志强）

《 人民日报 》（ 2021年04月07日 18 版）

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