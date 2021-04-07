中国钢铁发展论坛举办
2021年04月07日05:38 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报电 日前，2021（第十二届）中国钢铁发展论坛在京举办。会上，中国工程院院士殷瑞钰表示，经过几十年的发展进步，我国钢铁行业的吨钢耗能与碳排放已经处于国际先进水平，但由于粗钢产量巨大，全行业碳排放总量仍然较大。生态环境部应对气候变化司司长李高呼吁，钢铁行业作为我国经济发展的重要支撑产业和碳排放重点行业，应强化对碳减排的共识，将挑战转化为高质量发展的动力，以碳达峰、碳中和目标为导向，推动行业碳排放尽早达峰。
此外，冶金工业规划研究院总工程师李新创说，钢铁行业正在加快研究碳达峰及降碳行动方案，包括推动绿色布局、节能及提升能效、优化用能及流程结构、构建循环经济产业链、应用突破性低碳技术、加强制度建设和政策体系支撑等内容。
（刘志强）
《 人民日报 》（ 2021年04月07日 18 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 工信部：天天果园、美图证件照等60款APP因违规未完成整改被下架
- 人民网北京4月6日电 （赵超）今日，工业和信息化部发布《关于下架侵害用户权益APP名单的通报》。天天果园、美图证件照等60款APP因未按要求整改被下架。…
相关新闻
- 评论
- 关注