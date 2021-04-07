盘和林

原标题：火爆的“小长假经济”正在回归

4月6日，文化和旅游部表明，综合各地文化和旅游部门、通信运营商、线上旅行服务商数据，经文化和旅游部数据中心测算，2021年清明节假期，全国国内旅游出游1.02亿人次，按可比口径同比增长144.6%，恢复至疫情前同期的94.5%。实现国内旅游收入271.68亿元，同比增长228.9%，恢复至疫情前同期的56.7%。另据交通运输部官方微博消息，4月3日至5日清明假期，全国预计发送旅客1.4452亿人次，比2020年同期增长142.4%。

这些数据展现出了2021年清明小长假出游的火爆，是补偿式旅游需求的体现。补偿式旅游指的就是消费者从去年春节以来一直到今年的旅游计划皆因疫情防控等客观要求而被搁置，如今，全国疫情总体稳定，形势大好，消费者终于可以与亲友团圆，相约亲近大自然，重启旅游计划，纷纷加入假期旅游的大军。

良好的国内疫情防控形势，给补偿式旅游需求的释放提供了一个突破口。实际上，即便是在疫情期间，中国市场仍然不缺需求。餐饮、旅游等需求只是受限下降，但并没有消失，而是一直在集聚，使得需求变得更为迫切。当消费的外部条件得到满足，市场经济的繁荣复苏是必然的。

因此，面对今年清明小长假出游热，很多人提出疑问：小长假经济是否真的回来了？答案是肯定的，并且这种火热还将持续下去，进而带动消费经济发展繁荣。这是因为限制消费的客观不利因素正在逐步减少，消费环境得到了全面恢复。这包括疫情形势乐观、公共交通全面恢复、城市间人口流动不再受限、相关产业走上正轨等，消费者的旅游和其他消费需求正在变得畅通无阻。

从需求角度来看，清明3天假期并不足以满足人们的补偿性消费或旅游需求，后面的“五一”假期将会更加热闹。再加上清明也适逢扫墓等归家需求，春节响应国家号召就地过年的人群趁着这个机会回到家乡，还没空去旅游消费。因此，随之而来的“五一”假期、暑期旅游旺季、国庆7天长假等，都将是更好的需求释放机会。

此次的清明假期旅游出行基本恢复至疫情前同期，只是小长假经济的“浅尝辄止”，随着外部环境的逐步恢复和完善，消费者的需求将会得到进一步释放，热闹的小长假经济将逐步回归。除此之外，我们也应将目光放得更长远一些、范围更广一些。可以预见，随着世界各国疫苗接种步入正轨，民众接种率逐步攀升，疫情给海外贸易和跨境旅游带来的不利影响正在逐步缩小，我们有理由期待出境游能够在不久的将来开始逐步恢复，全面繁荣的小长假经济指日可待。

（作者：盘和林，系中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授）

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