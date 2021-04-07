王俊鹏

原标题：全球可再生能源迎“黄金十年”

总部位于阿联酋首都阿布扎比的国际可再生能源署（IRENA）近日发布报告《可再生能源装机容量数据2021》。报告称，2020年，全球可再生能源装机容量达到2799吉瓦，较2019年增长10.3%；新增可再生能源装机容量超过260吉瓦。

报告显示，2020年，太阳能和风能在新增可再生能源中仍占主导地位，占比达到91%。其中，太阳能发电占新增装机容量的48%以上，达127吉瓦，同比增长22%。风力发电增长18%，达111吉瓦。与此同时，水电装机容量增长20吉瓦，涨幅为2%；生物质能装机容量增长2吉瓦，涨幅同样为2%；地热装机容量达到164兆瓦。截至2020年底，水力发电在可再生能源装机容量中所占份额仍然最大，达到1211吉瓦。随着水力发电继续呈现增长态势，加之太阳能和风能的广泛推广使用，2020年全球可再生能源装机容量年增长率创下新高。

能够在新冠肺炎疫情尚未有效控制的背景下交出如此令人欣喜的成绩单，与各国政府纷纷制定出台减少碳排放政策有密切关系。正如国际可再生能源署总干事弗朗西斯科·拉卡梅拉所言，可再生能源装机容量加速增长标志着可再生能源将迎来迅猛发展的十年。随着使用成本下降、新技术不断涌现、能源转型受到更多认可，可再生能源发展势不可挡。

同时，部分国家停用化石燃料发电也有力支持了可再生能源占比的增长。2020年，全球新增传统能源装机容量从2019年的64吉瓦降至60吉瓦。俄罗斯、亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其等国首次见证了以碳氢化合物为基础的发电设施的退役。

报告还指出，作为世界上最大的两个经济体，中国与美国在可再生能源发展方面表现最好。当前，中国是全球最大的可再生能源市场，去年新增了136吉瓦的清洁能源装机容量。在中国，风力发电新增装机容量达到72吉瓦，太阳能发电新增装机容量达到49吉瓦。美国在2020年新增了29吉瓦的可再生能源装机容量，同比增长80%，其中新增太阳能发电15吉瓦、风能发电14吉瓦。

(责编：赵超、吕骞)