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银行清理“沉睡卡”应更人性化

姚 进
2021年04月07日08:07 | 来源：经济日报
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原标题：银行清理“沉睡卡”应更人性化

　　清理银行“沉睡卡”，对个人用户来说，有助于防范个人风险，避免自身账户被不法分子利用，卷入不必要的麻烦。这本是一件好事，如果银行主动服务，针对不同类型的“沉睡卡”给予用户温馨提示，能够帮助用户节省时间，用户体验可能会更好。

　　长期不用的“沉睡”银行卡，除了可能给用户带来不必要的账户费用外，还可能为买卖银行卡账户和电信诈骗埋下隐患。今年以来，多家银行对“沉睡卡”进行了集中大清理，但银行的认定标准不统一，处置手段也有所不同，用户有诸多担忧。

　　中国人民银行数据显示，截至2020年末，全国共开立个人银行账户124.61亿户，人均拥有银行账户数达8.90户。截至2020年末，全国人均持有银行卡6.40张，同比增长6.01%。

　　到银行开户是现代生活不可缺少的一部分。但是，个人开户数量过多既会造成个人对账户及其资产的管理不善、对账户重视不够，为买卖账户、冒名开户和虚构代理关系开户等埋下隐患，也会造成银行管理资源浪费，长期不动的账户还会成为银行内部风险点。因此，银行对“沉睡卡”进行清理，有必要也有意义。

　　具体来看，清理银行“沉睡卡”，对个人用户来说，有助于防范个人风险，避免自身账户被不法分子利用，卷入不必要的麻烦。同时，也能减少个人不必要的费用支出，降低个人信用风险。对于银行来说，这是贯彻落实央行相关账户管理要求的举措，能够减少金融资源浪费，提升运营效率，同时防范金融风险，保障客户账户资金安全，打击电信网络诈骗等行为。对“沉睡卡”进行清理之后，银行业也能更加专注于客户服务。

　　不过，梳理部分银行“沉睡卡”的清理标准可以发现，不同银行涉及账户余额、交易记录、关联银行业务等标准，并不统一。比如，有的是账户余额低于10元即被清理，有的要求为0元；有的要求3年以上没有交易记录，有的要求两年以上没有交易记录。处置手段也有所不同，有的是予以注销，有的是限制线上交易。就拿清理金额设定在10元以下来说，钱虽然不多，但全国范围内这样的卡累积在一起也是个不小的数目，这笔钱将放到哪里，用户还能不能要回来，值得追问。

　　清理“沉睡卡”本是一件好事，如果银行主动服务，针对不同类型的“沉睡卡”给予用户温馨提示，打个电话通知一下再注销，不要让用户自己去查银行卡注没注销，能够帮助用户节省时间，用户体验可能会更好。如果在清理过程中，不注重人性化，让客户体验变差，结果导致了部分客户流失，就本末倒置了。

　　与此同时，个人用户也要树立两类意识：一是账户盘点意识，定期梳理个人名下账户及资产状况，养成查账记账的好习惯；二是风险管理意识，在密码设置、账户登录管理等方面加大保护措施，及时注销冗余账户，以避免被不法利用的风险。

(责编：赵超、吕骞)

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