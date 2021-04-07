黄帅

原标题：一双鞋售价近5万元？鞋子不是用来炒的

日前，央视新闻曝光了近期一些国产运动鞋价格被迅速推高的现象：“在某App上，参考发售价1499元的李宁韦德之道4银白款，页面显示仅42码有货，且售价高达48889元，涨幅超过31倍。”

显然，“炒鞋”之风是有套路的。有运动鞋博主曾曝光：“运动鞋发售后，有大资金入局，也会有散户收货；大批量收购、囤货后再去平台抬价到足够收益的价钱出货。社交平台上类似庄家的人并不少，他们有着自己的一套赚钱方式。”

名牌运动鞋的售价在流通环节按照市场规律自然浮动，本身无可厚非。问题在于，一些资本推手聚集大量资金，抬高市场价格，想把运动鞋市场打造成投机分子的“乐园”。炒鞋者根本不是什么名牌运动鞋的爱好者，只是想从这个圈子里赚快钱。

一些人强烈投机心态的作祟，将大量资本用于炒鞋，导致个别品牌的国产运动鞋出现“天价”，动辄成千上万元。虽然多数消费者未必为此买账，但仍有一些人会在名牌效应与市场诱导的作用下，买在价格高点上，成为投机商家“割韭菜”的对象。甚至有个别消费者即便被坑了，都意识不到自己已经权益受损，还会为抢到了珍贵的运动鞋而沾沾自喜。投机“炒鞋”的套路之深，可见一斑。

据报道，在炒鞋的圈子里，最终受害者还是那些本身经济条件有限又盲目追求高消费的人：“散户、小贩，乃至很多没有收入的学生就被裹挟其中，成了‘活韭菜’。”如果年轻消费者借钱“高位接盘”，不仅会背负沉重的债务压力，还可能因此影响生活质量。因此，走了极端的炒鞋行为，不仅损害价格公平与市场秩序，对消费者也将构成巨大的伤害。

早在2019年10月，中国人民银行上海分行就曾发布金融简报，明确指出炒鞋现象中存在金融风险：“实为击鼓传花式资本游戏。”而且，正如金融简报中所指出的，“第三方支付机构为‘炒鞋’平台提供分期付款等加杠杆服务，杠杆资金入场助长了金融风险”。与炒鞋相关的金融风险巨大，一旦“爆雷”，平台、消费者都可能遭受损失。

因此，监管部门对这一领域过度的资本炒作应该有必要的干涉，禁止扰乱市场价格秩序的行为。与此同时，消费者也不妨增强理性意识，根据自己的实际需求购买运动鞋，在合理价格区间里选择款式。别再被新套路“割韭菜”，每个人都应该铭刻在心。

(责编：赵超、吕骞)