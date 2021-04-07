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社交平台还是求医渠道不能分不清

舒圣祥
2021年04月07日08:12 | 来源：中国青年报
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原标题：社交平台还是求医渠道不能分不清

　　“主业演员，副业医生”，一些以“神医”身份从事医疗广告营销的假医生、假专家，不仅出现在电视里，还频频现身于近年流行的私域营销。一些微商机构先在搜索引擎平台或微信公众号投放广告，引流至“名医”私人微信后，再按话术模板“问诊”诈骗。据报道，所谓“名医”大多是被刻意包装出来的假把式，甚至干脆就是业务员共用的虚假IP。

　　微商为何会被诈骗者选中，作为“转型”之选？一方面，因为用户群体庞大，信息可以得到高频、反复传播，诈骗信息混杂其间，实现病毒式扩散；另一方面，相比电商购物，“私域”交易更利于骗子针对不同对象，反复实施同一类型诈骗。

　　当电信诈骗团伙“转型”干起给人“看病”的微商，当“网络名医”成为电信诈骗新马甲，震惊之余，更得高度警惕。若把“网络名医”式微商诈骗比做洪水，我们至少需要修筑这样几道防洪墙：个人信息安全保护是第一道墙；网络平台监管是第二道墙；司法打击则是最后一道墙。只有每一道墙都修筑得更加牢固，微商诈骗才不至于洪水泛滥。

　　网络时代，个人信息泄露的确防不胜防。一个手机号、一个用户名、一个邮箱账户、一条朋友圈……一些看似破碎分散的信息，可能碰撞出完整的个人信息。微商诈骗能够精准找到目标人群，除了广告推广之外，显然也与个人信息泄露有关。需要继续完善相关制度，强化对个人信息安全的监管。

　　诈骗分子通过私人微信方式，实施网络问诊诈骗，平台必须承担监管责任，完善对违法犯罪行为的识别系统、举报系统，堵塞可能出现的漏洞。搜索引擎也好，公众号广告也罢，针对类似“网络名医”广告投放，应该建立并完善筛查屏蔽机制。

　　受害者本人提高警惕意识和甄别能力非常重要。就像社交账户和银行账户不该使用同样的密码，社交功能和求医渠道最好不要混用，不能轻信来路不明的“网络医生”。此外，遇事要学会自我冷却，记得先跟家人朋友商量，“当局者迷旁观者清”是有效的防火墙。

　　既是非法行医，亦是销售假药，还是骗人钱财，“网络名医”涉嫌多种犯罪。中国裁判文书网显示：2019年以来，国内法院终审宣判的在微信端冒充医学专家卖假药、销售“医疗服务”且被定性为诈骗罪的案件共22件，其中涉及“假医生”328人，至少涉及受害人2.9万人，被骗走的钱财高达1.9亿元。司法机关仍需继续加大打击力度，依法惩处“网络名医”诈骗，堵住电信诈骗“转型”微商诈骗之路。

(责编：赵超、吕骞)

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