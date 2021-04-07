何慧敏

原标题：遏制炒鞋热，让情怀消费回归理性

近日国产球鞋炒作至上万元一双引发网络热议，参考售价1499元一双的李宁球鞋，竟被炒到48889元。业内人士透露，还有人把更多折扣的鞋款搬运到价高的平台，赚取中间差价（据4月6日《扬子晚报》）。

近年来炒鞋热愈演愈烈，球鞋从普通的商品价值，被逐渐赋予独特的精神内涵，甚至成为一种文化符号。从国外大牌明星联名款到经典复刻球鞋，一双市场售价仅几千元的鞋被炒到上万元并不少见。而近日伴随着某些国外品牌发表对新疆棉花的不当言论，在掀起消费者爱国情怀的同时，这股炒鞋风开始刮到国产球鞋圈，某些不良炒鞋商家打着爱国的幌子抬高售价10倍至30倍，这种营销行为不仅污染了国民朴素的爱国热情，更是对市场秩序和法理的挑战。

炒鞋热看似是一场球鞋狂热者之间的收藏之战，但多数是有组织有目的的炒作，实质上是哄抬物价，扰乱市场秩序的不法行为。更有资深炒鞋人将其视作“致富”机会，并在炒鞋群中贡献炒鞋策略和培训教程。

我国价格法明确规定，经营者不得有相互串通，操纵市场价格，损害其他经营者或者消费者合法权益的行为。贩鞋商们利用供货渠道与市场销售之间的时间差，垄断货源，再打爱国牌大肆炒作，散播溢价和缺货消息，搞饥饿营销让炒鞋市场不断发酵，操纵球鞋价格，将国产品牌凝聚的爱国情怀作为牟取暴利的工具。这种市场投机的“割韭菜”行为将会严重损害消费者利益，同时消磨国产品牌的国民性，让其变成高不可攀的资本玩具，失去消费者信任。这不仅不能支持国货崛起，而且可能阻碍本土品牌的可持续发展。

另外，炒鞋行为背后是极大的经济泡沫，对于部分试图通过炒鞋大赚一笔而盲目入局的投资者而言，更将面临着极大的金融风险。一旦球鞋价格断崖式下跌，很可能带来物品囤积、资金链断裂甚至负债问题。

不可否认，某些品牌的球鞋由于其独特的设计理念、材质和文化内涵，具有一定的收藏价值，对于球鞋爱好者而言无可厚非，但是任何打着收藏之名，以爱国为噱头操纵市场、囤积居奇、牟取暴利的炒鞋行为，都是不能被容忍的。必须给这场混乱的炒鞋热降一降温，给不法分子法律严惩。相关电商平台、执法部门、监管部门都应担起责任，做好引导和管控，维护球鞋市场健康发展秩序。对于电商平台而言要守土有责，不能仅以“卖家个人定制价格”为脱责借口，放任炒鞋商家肆意活动，更要警惕给买家提供高额球鞋分期付款服务背后的金融风险，防范平台为炒鞋铺路。

而针对炒鞋中出现虚构交易、制假售假、非法集资、诈骗等违法违规问题，相关监管执法部门必须及时介入，严厉打击，净化球鞋交易市场，保护消费者的合法权益。对于球鞋“发烧友”而言，更需要保持理性，切莫怀揣攀比炫耀之心被割了“韭菜”，也不要试图“一夜暴富”盲目跟风入局，要做到理性投资、理性消费。只有各方凝聚合力，坚决遏制炒鞋之风，才能有效破除球鞋市场乱象，让鞋真正为人而用，让商品价值回归理性，让爱国情怀不被滥用。

(责编：赵超、吕骞)