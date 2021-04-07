原标题：这里的“田保姆”让农民轻轻松松把钱赚

新华社成都4月6日电（记者袁波）旋耕机耕地、机器播种、无人机植保……四川省在春耕备耕的关键期，农业生产社会化服务当起了“田保姆”，助力春耕，让农民轻轻松松把钱赚。

面朝黄土背朝天种田几十年，中江县永太镇多宝村48岁村民王其英今年把2.8亩田“托管”了。

“以前担心老了种不了田，没想到合作社解决了后顾之忧。机耕机种省力又省心，还可以在合作社打工，一天能挣100多元。”他高兴地说。

“合作社托管了4000亩水稻，农民每年为每亩田付800元托管费，田里的活我们全包。目前农业机械已全部到位，还储备了70余吨肥料，确保不误农时。”中江县永太镇金穗源粮食专业合作社理事长常滔说，合作社购置了80台机械设备，实行耕、种、管、收全程机械化作业，形成产、供、销、休闲为一体的综合发展模式。

“‘田保姆’实现了农田规模化、集约化、精细化管理与生产，解决了青壮年不愿种、老年人无力种等现实难题，青壮年还可以外出务工增收。”中江县农业农村局总农艺师陈正龙表示，机种机收更精细，粮食品质更好把控。

今年中央一号文件提出，突出抓好家庭农场和农民合作社两类经营主体，鼓励发展多种形式适度规模经营。四川各地逐渐摸索出适合当地生产特色的农资供应、病虫害防治、农机作业等单环节、多环节、全环节的“保姆式”服务模式。

为做好疫情防控和春耕生产，四川不少地区推行了“无接触”服务，搜集农资销售信息，引导农户手机下单，统一配送，减少接触，保障农资供应。

在眉山市丹棱县仁美镇雄义村，黎可学种了137亩田，通过当地农机合作社建立的微信群，了解到农资销售信息后便微信下单。他说：“前几天都还在为买有机肥犯愁，没想到今天就送货上门了，每吨比自己买还便宜了85元。”

丹棱县农业农村局农业机械管理股负责人胡明华介绍，县里的农机合作社统计了服务对象的农资需求，统一购买、配送到户，确保了农资质量，降低了成本，很受农户的欢迎。

农民不出门，服务送到家。在达州市宣汉县胡家镇石梁村的鑫德种植家庭农场里，负责人李磊正在翻耕新流转的100多亩田，施底肥。“多亏县农机推广站、县农技站技术人员通过视频指导我们开展农机保养维修、育秧技术指导，趁着天气好抓紧翻耕，为水稻、玉米秧苗大田移栽做好准备。”李磊说。

宣汉县农机推广站负责人程维森介绍，目前组织了16家农业社会化服务组织用建微信群、制作技术辅导视频等形式，免费为周边农户提供技术支持。通过社会化服务项目为农作物完成机耕机种、病虫防治10余万亩，农民“宅”在家中通过微信视频就可以了解自家地的种植情况。

“托管”“无接触”服务只是当前四川春耕备耕的一个缩影。农业社会化服务体系正深化升级，助推农业生产现代化加速向前。

在古蔺县石屏镇向顶村，村民曾廷芬把8亩多地交给合作社进行“订单式”生产。看着大棚里营养液中育秧漂盘上的高粱秧苗，她很惊讶：“真没想到还可以在盘子里育秧，这下不用看老天的‘脸色’了。”

村民徐吉端流转了200亩地：“以前很多人不愿种地，外出打工，土地撂荒可惜了。现在企业同我们签订‘订单式’生产协议，统一发放种子，统一保护收购价，不愁销路。”

石屏镇副镇长陈烁耘表示，镇里制定了“万亩高粱”发展规划，通过“公司+基地+农户”的发展模式，以向顶村500余亩高产示范基地为核心，带动周边几个村种植了1500亩。“生产、收购一体化”模式打消了农户怕销售难、售价低的顾虑，今年全镇将发展高粱种植一万余亩，带动更多农户增收。

四川围绕如何破解“谁来种地、怎么把地种好”的问题，以托管项目为抓手，通过培育服务主体、提升服务能力、严格项目管理，构建新型农业社会化服务体系，开展“保姆式”“菜单式”服务，引导小农户与现代农业有机衔接。

截至目前，四川省农业生产社会化服务主体26146个，服务对象473.63万个（户），其中服务小农户417.61万个（户），农业生产托管面积3335.75万亩次。

(责编：李源、吕骞)