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深交所主板与中小板合并的“变”与“不变”

姚均芳、刘慧、吴燕婷
2021年04月07日08:20 | 来源：新华社
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原标题：深交所主板与中小板合并的“变”与“不变”

　　在经历了2个月紧锣密鼓的准备工作后，4月6日，深交所主板与中小板合并正式实施。诞生于2004年的中小板，此次与主板合并将带来哪些“变”与“不变”？将对市场运行和投资者交易产生什么影响？专家对此进行了解析。

　　6日开盘，深交所原中小板上市公司的证券类别就集体“变身”为“主板A股”，证券代码和证券简称保持不变。同日还见证了3家企业在深交所举行上市仪式，成功登陆深市主板。

　　证监会市场部副主任皮六一介绍：“合并主板与中小板的总体思路是‘两个统一、四个不变’，即统一业务规则、统一运行监管模式，保持发行上市条件不变、投资者门槛不变、交易机制不变、证券代码及简称不变。”

　　专家认为，基于这些“不变”，两板合并总体上对市场运行和投资者交易的影响较小。

　　招商证券研发中心首席宏观分析师谢亚轩指出，本次主板和中小板的合并并未改变发行上市条件，仍然实行核准制，没有新增上市通道，也未改变投资者适当性管理要求，不会造成市场扩容，对市场的整体影响较小。

　　2000年初，深市主板暂停新股发行。2004年5月，深交所在深市主板内设立中小板，为创业板顺利推出创造条件、积累经验，也开辟了中小企业、民营企业进入资本市场新渠道。

　　前海开源基金执行总经理杨德龙表示，两板合并后，恢复深市主板上市功能，其发行上市条件保持不变，不新增企业上市渠道，也不涉及发行节奏安排的变更，不会造成市场扩容或者发行节奏加快。

　　由于主板和中小板两个市场的估值水平存在差异，市场普遍关注两板合并是否会带来估值变化。

　　对此，光大证券董事总经理、首席宏观经济学家高瑞东表示，两板之间的平均市盈率有所不同，主要是行业因素导致的，深市主板上市企业以食品饮料、房地产、家用电器等传统行业为主，中小板上市企业以电子、医药生物、计算机等新兴行业为主，当前我国金融市场日趋成熟，市场越来越理性，两板合并后对个股估值的影响相对有限。

　　除了“四个不变”，两板合并还实现“两个统一”，即统一主板与中小板的业务规则，统一运行监管模式。

　　据了解，中小板自设立以来，所遵循的法律法规、部门规章等与主板总体一致，因此本次合并只是对部分业务规则、技术系统和发行上市安排等进行适应性调整。在监管机制方面，将继续以行业监管为基础，按照上市公司所属行业分为两个大类，分别由两个公司管理部门负责监管。

　　合并后，深市形成了以主板、创业板为主体的市场格局，其中主板定位于支持相对成熟的企业融资发展、做优做强，创业板主要服务于成长型创新创业企业。

　　截至两板合并前的最后一个交易日（2021年4月2日），深交所主板、中小板上市公司合计1472家，占A股上市公司总数的34.3%，总市值23.20万亿元，占全市场的29.1%。

　　多年来，深交所主板和中小板在扩大直接融资、服务实体经济、支持中小企业发展等方面发挥了积极作用。那么，此次为何要实施主板与中小板合并？

　　“作为分步推进创业板的重要步骤，中小板的成立从一开始便具有过渡性质。”开源证券总裁助理兼研究所所长孙金钜说，中小板设立在深市主板内部，在主板制度框架下运行，并在公司IPO标准等方面与主板保持同步。

　　深交所新闻发言人表示，经过16年的发展，中小板上市公司总体不断发展壮大，在市值规模、业绩表现、交易特征等方面与主板趋同。合并深交所主板与中小板是顺应市场发展规律的自然选择，也是构建简明清晰市场体系的内在要求。

　　南开大学金融研究院院长田利辉认为，两板合并可以让深交所厘清板块功能定位，让投资者形成核准制主板和注册制创业板不同的风险认知，让证券监管减负瘦身进而精准监管。

　　专家表示，两板合并将进一步提高资本市场服务实体经济能力。“深市主板与中小板合并，能够形成一个更有广度和深度的板块，与创业板各有侧重，满足不同阶段企业发展融资需求。”中金公司首席经济学家彭文生说。

(责编：赵超、吕骞)

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